Niets bevestigt dat het een smartphone met de naam Nothing phone zal lanceren (1)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nothing Tech heeft geruchten bevestigd dat het een smartphone gaat lanceren. Het nieuwe apparaat zal de Niets-telefoon (1) worden genoemd.

Tijdens eenevenement van Nothing, bevestigde Carl Pei dat het bedrijf een telefoon zou lanceren en beschreef het als het "kloppende hart" van het Nothing-ecosysteem. Het volgt geruchten die suggereren dat een telefoon in de plannen van het bedrijf was, en een handig "lek" dat leek te laten zien dat Pei en Qualcomm-CEO Cristiano Amon een niet-vrijgegeven apparaat onderzochten op Mobile World Congress 2022.

De telefoon draait op Android en wordt aangedreven door Nothing OS , dat is ontworpen om soepel en snel te zijn, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd. Carl Pei gaf aan dat het de apps van Google niet gaat dupliceren, maar het zal ook geen complexe animaties gebruiken of te kieskeurig zijn, met als doel je een geweldige schone ervaring te geven.

Android-gebruikers kunnen Nothing OS uitproberen dankzij de Nothing-launcher die in april beschikbaar zal zijn in de Play Store - meer informatie komt in de toekomst.

De nieuwe smartphone zal op een Qualcomm-platform zitten, maar er is geen bevestiging van welk Snapdragon-model het zal zijn. We gaan naar buiten en suggereren dat dit het vlaggenschip Snapdragon 8 Gen 1 zal zijn, maar daar is geen bevestiging van.

Er is verder weinig gezegd over de specificaties van het nieuwe apparaat, alleen dat niets de markt wil opschudden en een smartphone wil introduceren die in het hart van zijn ecosysteem kan zitten.

Carl Pei bevestigde eerder aan Pocket-lint dat het doel was om een ecosysteem van apparaten te bouwen dat wedijvert met de naadloze interoperabiliteit die momenteel alleen echt wordt genoten door Apple-gebruikers - en de kernsmartphone zal een grote rol spelen in die puzzel. Tijdens het evenement herhaalde Carl Pei een soortgelijk bericht, waarin hij zei dat het ecosysteem van Nothing open zal zijn en zowel producten van Nothing als producten van derden zal bevatten.

Carl Pei bevestigde dat Nothing nu een team van 300 mensen heeft, een toeleveringsketen heeft en samenwerkt met bedrijven als Qualcomm en Google.

Dat is alle informatie die we voor nu hebben, het lijkt erop dat we nog wat langer zullen wachten voordat we echte details krijgen over de Nothing-telefoon (1).

Geschreven door Chris Hall.