Zo ziet Nothing OS eruit en kun je het in april zelf testen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nothing heeft aangekondigd dat het van plan is een smartphone met de naam Nothing phone (1) te lanceren tijdens het The Truth-evenement op 23 maart 2022.

De telefoon wordt aangedreven door Qualcomm en draait op Android, maar niets zegt dat het niets OS zal bevatten. Over Nothing OS gesproken, oprichter Carl Pei zei dat het is ontworpen om naadloos samen te werken met Nothing-producten en enkele andere producten van toonaangevende merken, dankzij het open karakter.

Het is ontworpen om eenvoudig en puur te zijn en voor degenen die het verhaal van Carl Pei hebben gevolgd, kunnen we niet nalaten te denken dat het zal zijn als de begindagen van Oxygen OS op OnePlus-apparaten.

Hoewel er geen tijdlijn is over wanneer de Nothing-telefoon (1) wordt gelanceerd, hebben we wel enkele schermen die laten zien hoe Nothing OS eruit zal zien.

Nothing

Hoewel we momenteel slechts enkele startscherm- en vergrendelschermafbeeldingen hebben - en de recorder-app - is het duidelijk dat dit vrijwel Android is. De statuspictogrammen bovenaan zijn niet gewijzigd, de ronde pictogrammen en Google-zoekbalk zien er net uit als een Pixel . Pei bevestigde wel dat Nothing de apps van Google niet zou dupliceren, maar het zal werken om Nothing OS te optimaliseren en het efficiënt te laten werken.

Niets heeft aangekondigd dat je Nothing OS kunt uitproberen via de launcher die het in april beschikbaar zal stellen via de Play Store.

Voor degenen die het niet weten, de launcher is het startscherm op een Android-apparaat en is eenvoudig te installeren, zodat je je startscherm en apps-lade een ander gevoel kunt geven.

We weten momenteel niet veel meer dan dat, maar we zullen het nieuws zeker met je delen als er niets OS launcher beschikbaar is in de Play Store.

Geschreven door Chris Hall.