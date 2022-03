Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niets heeft bevestigd dat het een virtueel evenement zal houden om te laten zien wat er in 2022 komt.

Carl Pei, CEO en mede-oprichter van Nothing, werd aangekondigd naast de bevestiging van $ 70 miljoen serie B-financiering:

"Met deze financieringsronde hebben we de brandstof om de volgende fase van onze visie van een naadloze digitale toekomst te realiseren. Ik ben dankbaar voor de steun van onze gemeenschap en investeerders. Ons eerste jaar was een warming-up, en we kunnen niet wacht om te onthullen wat we aan het bouwen zijn bij Nothing tijdens het komende evenement."

Er is geen gebrek aan speculaties over wat er zou kunnen komen van Niets .

Er zijn geruchten over een lancering van een smartphone, met de suggestie dat niets dit aan branchecijfers op het Mobile World Congress liet zien, ondersteund door een handig getimed "lek" waarbij Pei en Qualcomm-CEO Cristiano Amon een niet-uitgebracht apparaat onderzoeken .

Niets heeft een overeenkomst met Qualcomm en we zijn er zeker van dat het bedrijf uit San Diego de kern zal vormen van wat Nothing vervolgens van plan is aan te kondigen, waarbij velen een smartphone zien als het middelpunt van Carl Pei's ambities voor niets.

In een gesprek met Pocket-lint op Mobile World Congress 2022 , schetste Pei dat wat hij echt wilde dat Nothing was een rivaal was van de ecosysteemervaring die Apple bood.

Dat zal de komende jaren waarschijnlijk een reeks sterk verbonden apparaten zien worden gelanceerd, waarbij de ervaring misschien belangrijker is dan elk afzonderlijk onderdeel.

Er is momenteel geen bevestiging van wat er zou kunnen worden aangekondigd, maar met het evenement gepland voor 23 maart, is het niet lang wachten.

Geschreven door Chris Hall.