Niets telefoon lekt in Carl Pei hands-on met Qualcomm CEO

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt steeds meer geroddeld over de mogelijkheid dat er een telefoon in de pijplijn zit van Nothing , het nieuwe merk van Carl Pei.

Het laatste nieuws in dit verhaal komt van de bekende leaker Evan Blass, die een afbeelding heeft gedeeld waarop Carl Pei van Niets en Cristiano Amon van Qualcomm een telefoon onderzoeken.

De afbeelding wordt gedeeld zonder details, maar we weten dat deze zich in de ontmoetingsruimte achter de Qualcomm-stand op Mobile World Congress 2022 bevindt. Dat weten we, omdat we daar veel tijd hebben doorgebracht.

Niets te zien hier. pic.twitter.com/mzLeTVHSXm — Ev (@evleaks) 7 maart 2022

Er is eerder gemeld dat Nothing de aanstaande handset op MWC liet zien en na de overname van Essential in 2021, dachten we altijd dat het een kwestie was van wanneer in plaats van of.

We kunnen niet zoveel afleiden uit de afbeelding, maar we vermoeden dat het in een behuizing zit om zijn ware afwerking en ontwerp te verhullen, de plaatsing van de duim verbergt handig de camera-array tot op zekere hoogte.

De foto lijkt gemaakt te zijn op 1 maart 2022; het personage links van de foto is Don McGuire, chief marketing officer bij Qualcomm. Dit hebben we afgeleid op basis van de schoenen en het jack op de uitgelekte foto, die passen bij McGuire's outfit die hij droeg toen hij diezelfde dag foto's deelde.

Een jaar van @Snapdragon Insiders down, voor altijd te gaan. Bedankt aan alle 4M+ #Snapdragon Insiders om deel uit te maken van deze geweldige community - jij bent wat het speciaal maakt, en waarom we je graag die extra's geven die je verdient. pic.twitter.com/fM4M9FzFH4 — Don McGuire (@donnymac) 1 maart 2022

We weten dat Carl Pei rond deze tijd op de stand van Qualcomm stond, omdat we diezelfde dag met hem om tafel zaten om over Niets te praten .

Er zijn echter veel vragen over dit beeld. We weten dat al die mensen daar waren, we weten wanneer en waar het is genomen, maar we weten niet wie het heeft meegenomen.

Aangezien deze kamers niet gevuld zijn met mensen, vermoeden we dat Cristiano Amon en Carl Pei precies weten wie het heeft meegenomen. We vermoeden dat die persoon het beeld aan Evan Blass heeft doorgegeven om een rol te spelen bij het opbouwen van de hype voor de aanstaande Nothing Phone.

Als er één ding is dat we weten over Carl Pei, dan is het dat hij dol is op internet en van dit soort games. Toen OnePlus zijn eerste telefoons lanceerde, ging het allemaal om het bouwen van een hype, waardoor het moeilijk werd om een zekere mate van exclusiviteit op te bouwen.

Vervolgens hebben we Carl Pei zien praten met grote namen YouTubers zoals Marques Brownlee, die een OnePlus-telefoon eerder dan gepland onthulde op een manier waarvan hij wist dat deze veel aandacht zou trekken bij de online fanbase.

Dit voelt niet anders. We kunnen niet verifiëren dat dit de Nothing Phone is, we kunnen niet verifiëren dat dit een plant is in plaats van een echt lek - maar hij heeft wel het gevoel dat hij een paar games speelt om interesse te wekken voor de volgende productlancering.

Geschreven door Chris Hall.