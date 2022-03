Carl Pei over niets, ecosystemen en die geruchten over smartphones

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - "Het voelt geweldig om terug te zijn", zegt Carl Pei. "Ik ben de afgelopen anderhalf jaar vrij stil geweest, zo blij om terug te zijn, blij om de wereld te vertellen wat we hier aan het bouwen zijn."

Carl Pei is een bekend gezicht in de tech-scene, hoewel dat nu gedeeltelijk wordt gehuld in het verplichte gezichtsmasker op het Mobile World Congress . Zijn ogen scannen de kamer, flikkerend in herkenning terwijl hij zijn kleine publiek in zich opneemt.

Omdat hij een van de oprichters van OnePlus was, verraste zijn vertrek uit het submerk Oppo veel mensen toen hij aan een nieuwe onderneming begon, met de grappige naam Nothing.

Natuurlijk, zittend in een vergaderruimte op de Qualcomm-stand op MWC 2022 - samen met Enrico Salvatori, president van Qualcomm Europe - en de verwachting is dat we iets gaan horen over de Nothing-telefoon.

Waren niet.

Op de vraag of Nothing een smartphone zou uitbrengen , antwoordt Pei snel: "We geven geen commentaar op toekomstige categorieën."

Dat bevestigt noch ontkent een smartphone van Niets, waardoor we met weinig meer dan geruchten achterblijven. Terwijl de speculatie op de beursvloer is dat Nothing een telefoon aan het ontwikkelen is, heeft Carl Pei dit al te vaak gedaan om iets weg te geven. We weten dat niets het oude Essential-merk bezit , maar weinig meer.

Maar niets vertelt ons al wat het probeert te bereiken. Het bedrijf schetst op zijn website dat het "intuïtieve, feilloos verbonden producten maakt die ons leven verbeteren zonder in de weg te zitten." Voor velen is de smartphone het centrum van verbonden producten.

"Ik was het eerste kind op mijn school dat de iPod had en ook de eerste met de iPhone", legt Pei uit, in de context van waarom hij op een missie is met Niets: "Ook het eerste kind dat de Android-telefoon kocht … de G1, daar was ik erg enthousiast over."

"Maar de laatste tijd is dat allemaal veranderd. Aan de hardwarekant ben ik - althans - niet meer zo enthousiast over nieuwe producten. Ik heb het gevoel dat de samenleving een steeds negatievere kijk op technologie heeft. Het is niet meer inspirerend en dat is het gronddoel van niets."

Niets heeft eerder gezegd dat het gaat om opgaan in de achtergrond, de producten worden letterlijk niets als ze doen wat ze moeten doen. De lancering van een set oordopjes met transparante materialen was hier een letterlijke manifestatie van, maar waar Carl Pei echt naar op zoek lijkt te zijn, is ecosysteemefficiëntie.

"We bouwen een ecosysteem van producten die naadloos op elkaar aansluiten. Als dat ecosysteem succesvol wordt gebouwd, dan zijn we een beetje op de achtergrond. Je voelt ons niet meer omdat alles gewoon werkt zoals je denkt dat het zal gaan."

"Ik denk dat de kans die we voor ons hebben is dat er geen alternatief is voor Apple … hun ecosysteem - al hun producten werken goed met elkaar. Maar als je het Apple-ecosysteem verlaat en naar een Windows-pc en een paar Sonos-luidsprekers kijkt etc, je hebt niet dezelfde integratie."

"Dat is wat we proberen te bouwen, dat productsysteem en die verbindingslaag."

Er wordt vaak gezegd dat Apple hier een enorm voordeel heeft, door zowel de hardware als de software te ontwerpen om compatibiliteit binnen het systeem te garanderen, terwijl andere producten de neiging hebben om op zichzelf te staan. Momenteel zijn het misschien alleen Samsung en Huawei die lijken te streven naar iets groters in termen van ecosystemen. Het zou een Goliath-uitdaging zijn om het tegen Samsung op te nemen.

We krijgen het gevoel van Pei dat de ecosysteemervaring de drijvende kracht is achter alle keuzes die Niets maakt. Verwijzend naar het ontwerp van smartphones, zegt Pei: "al deze bedrijven, wanneer ze met mensen praten, gaat het allemaal om specificaties en functies - niemand communiceert op een hoger niveau."

"Persoonlijk denk ik dat wat Apple echt sterk maakt, hun hardware- en software-integratie is."

Het is dan ook duidelijk dat, hoewel velen speculeren over een telefoon van Nothing, dat geen bepalend product voor het bedrijf zal zijn. Als Nothing een telefoon zou lanceren, zou het slechts een deel van een groter geheel zijn, met als doel een betere verbonden ervaring te bieden dan zijn rivalen. Nu we zitten met het hoofd van Qualcomm Europe, is het moeilijk voor te stellen dat Qualcomm geen grote rol zal spelen in dit proces.

Wat de rest van ons betreft, het lijkt erop dat we nog wat langer moeten wachten voordat we zien wat er gaat komen van Niets.

