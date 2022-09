Nokia G60 5G is een betaalbare middenklasse smartphone die 3 jaar software-ondersteuning belooft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nokia's G-serie is een betaalbare reeks toestellen en de nieuwste editie is de Nokia G60 5G, die in grote lijnen een update is van de Nokia G50 uit 2021.

Nokia's verhaal achter dit toestel gaat opnieuw over duurzaamheid, met de boodschap dat het tot 60 procent gerecycled plastic gebruikt voor het frame en 100 procent gerecycled plastic voor de achterkant.

Dit wordt ondersteund door drie jaar lang zowel beveiligingsupdates als OS-updates, met als doel de omloopsnelheid van dergelijke toestellen te verminderen.

Er zijn echter een aantal behoorlijk grote updates ten opzichte van de G50, met een overstap naar Snapdragon 695 5G, en een 6,58-inch display met 120Hz verversingssnelheid.

De Nokia G60 houdt vast aan functies die je verwacht van een middenklasse toestel, zoals de 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en ondersteuning voor microSD tot 1TB.

Er is een 4500mAh batterij met ondersteuning voor 20W opladen.

Wat de camera's betreft, zal de Nokia G60 een 50-megapixel hoofdcamera hebben, ondersteund door een 5-megapixel ultrawide camera en een 2-megapixel dieptecamera.

Het toestel wordt geleverd in zwart of grijs en valt stevig in de middenklasse, inclusief de prijs van 249,99 pond.

Maar deze telefoon is ook verkrijgbaar via Nokia's nieuwe Circular-regeling (in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland), waarbij je maandelijks £12,50 betaalt (met £30 setupkosten) en de telefoon in feite van Nokia leaset in ruil voor beloningen die kunnen worden ingewisseld tegen milieuprojecten.

De Nokia G60 zal vanaf september 2022 verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Chris Hall.