Wat is Nokia Circulair? Nokia's duurzaamheidsabonnement uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nokia heeft een nieuwe dienst gelanceerd, Circular genaamd, met als doel de groene geloofsbrieven van zijn klanten te verbeteren.

De dienst werd gelanceerd tijdens IFA 2022 en Nokia hoopt dat het door klanten een andere manier te bieden om toestellen te kopen - met eco-beloningen - Nokia-telefoongebruikers kan aanmoedigen hun toestellen langer te houden en te voorkomen dat die toestellen op de vuilstort belanden.

Met Circular van Nokia betaal je een abonnement voor een nieuw Nokia-toestel in plaats van dat je vooraf het volledige bedrag voor dat toestel betaalt.

Je moet het toestel rechtstreeks bij Nokia kopen - dit geldt niet als je je Nokia-telefoon via een provider of operator krijgt - en dan beheert Nokia de regeling via de MyDevice-app op je Nokia-telefoon.

Je betaalt dus een maandelijkse bijdrage voor je telefoon - en een kleine installatievergoeding - in plaats van de volledige prijs voor het toestel te betalen.

Zodra je deelneemt aan het Circular-programma, zal Nokia je belonen met "zaden". Deze zaden kunnen worden gebruikt voor verschillende projecten, zoals het planten van bomen of het schoonmaken van oceanen, en je krijgt meer zaden naarmate je je Nokia-toestel langer houdt.

Dit is de manier waarop Nokia u wil stimuleren, door een beroep te doen op uw geweten en u een reden te geven om uw toestel te houden.

Dit is eigenlijk het punt van Circular - de toestellen komen van Nokia en gaan terug naar Nokia. De toestellen die Nokia terugkrijgt kunnen worden gerecycled, of ze kunnen naar behoeftige doelen gaan - of ze kunnen worden opgeknapt en teruggaan naar andere Circular-abonnees. En als je je toestel beschadigt, kan Circular dat voor je regelen, zonder extra kosten (hoewel we vermoeden dat er wat kleine lettertjes rond dit punt kunnen zijn).

Het doel is om te voorkomen dat deze toestellen op de vuilnisbelt belanden.

De regeling begint met de toestellen die in september 2022 samen met Circular worden gelanceerd, maar biedt in de komende maanden ook een aantal bestaande toestellen aan. Dat zijn onder andere:

Nokia X30

Nokia G60

Nokia XR20

Nokia T10 LTE

De Nokia Circular-regeling wordt gelanceerd in Groot-Brittannië, Duitsland, met plannen om in de toekomst uit te rollen naar andere regio's.

Geschreven door Chris Hall.