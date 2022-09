Nokia X30 5G wil een groenere middenklasse telefoon zijn, met meer gebruik van gerecycled materiaal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nokia wil de betaalbare kant van het smartphone-spectrum domineren en terwijl velen hebben gewacht op een vlaggenschiptelefoon, lijkt HMD Global in plaats daarvan graag het middensegment op te frissen.

En dat is waar de Nokia X30 5G om de hoek komt kijken. Op zoek naar Nokia's groene geloofsbrieven te stimuleren, de Nokia X30 maakt gebruik van 100 procent gerecycled aluminium voor het frame en 65 procent gerecycled plastic voor de rug.

-

Met 3 jaar beveiligingsupdates - en een garantie van 3 jaar - hoopt Nokia dat je deze telefoon nog wat langer zult gebruiken, zodat hij na een paar jaar niet op de vuilnisbelt belandt.

Om deze doelstellingen kracht bij te zetten, lanceert Nokia ook het Circular-programma, een abonnementsdienst voor het kopen van zijn toestellen die u beloont met "zaden" die u kunt besteden aan eco-beloningen, terwijl hij ook aanbiedt om uw toestellen te recycleren wanneer u ze niet meer nodig hebt - opnieuw met het doel om e-afval te vermijden. Het doel is om je te belonen voor het langer houden van je telefoon, in ruil voor een maandelijkse vergoeding, in plaats van het betalen van de volledige kosten vooraf.

De telefoon zelf is ook beschermd tegen schade, met Gorilla Glass Victus aan de voorkant en een IP67-classificatie.

Het toestel bevindt zich echter in het middensegment, aangedreven door de Snapdragon 695 5G, met 6/8 GB RAM en 128/256 GB opslagruimte.

Er is een 6,43-inch AMOLED-scherm dat 90Hz biedt, en een 4200mAh batterij - samen met ondersteuning voor 33W opladen.

De telefoon is uitgerust met een 50-megapixelcamera aan de achterzijde met OIS, samen met een 13-megapixel ultrawide camera, terwijl de frontcamera 16-megapixels is.

De Nokia X30 wijkt niet al te veel af van de vorige Nokia X toestellen, maar het ontwerp is verschoven van het ronde camera ontwerp aan de achterzijde naar iets dat een beetje dichter bij Nokia's lager gepositioneerde Nokia G toestellen staat.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

De Nokia X30 is eind september verkrijgbaar voor £399, of vanaf £25 per maand op Circular met £30 setupkosten.

Ironisch genoeg wordt het toestel geleverd in de kleuren Cloudy Blue of Ice White - er is geen groene optie.

Geschreven door Chris Hall.