Nokia 5710 XpressAudio is een retro feature-telefoon met ingebouwde draadloze hoofdtelefoon

(Pocket-lint) - Sommigen onder u herinneren zich misschien Nokia's XpressMusic-telefoons. Ze werden in 2006 gelanceerd en waren bedoeld als concurrent voor Sony Ericsson's Walkman-toestellen, wat leidde tot een reeks telefoons met specifieke muziekfunctionaliteit.

Nokia heeft zijn nieuwste feature phone gelanceerd, de Nokia 5710 XpressAudio, die de serie voortzet. Hij bouwt voort op de Nokia 5310 die in 2020 werd gelanceerd.

Het is een feature phone met S30+ software en een retro-vintage T9-toetsenbord, maar het is de achterkant van de telefoon die mensen enthousiast zal maken.

Ja, de 5710 XpressAudio wordt geleverd met een eigen hoofdtelefoon die aan de achterkant van het toestel is weggestopt, met een schuifdeksel. Dat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het meenemen van uw hoofdtelefoon - de knoppen zijn er gewoon, klaar om te worden gebruikt, wanneer u maar muziek wilt.

Dit heeft ook een groot voordeel: je hoeft je telefoon alleen maar in je zak te steken en je hoeft je geen zorgen te maken over een hoesje om ze in op te bergen.

Voor de rest is de telefoon het terrein van Nokia featurephones, met ondersteuning voor 4G, een 2,4-inch display, een basiscamera en een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

De vraag is natuurlijk waar je je muziek vandaan gaat halen. Er is een FM-tuner aan boord en een MP3-speler ... en dat is wat je zult moeten gebruiken voor je muziek, want er is geen Spotify op deze telefoon.

De Nokia 5710 XpressAudio zal vanaf juli 2022 verkrijgbaar zijn voor £74,99.

Geschreven door Chris Hall.