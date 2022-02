Nokia C21 Plus en Nokia C2 2nd Edition worden geleverd met slechts 2 jaar beveiligingsupdates

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global heeft de lancering aangekondigd van twee nieuwe apparaten in zijn C-serie. Dit zijn telefoons op instapniveau, ontworpen voor betaalbaarheid en het zijn telefoons waarmee Nokia enig succes heeft geboekt.

HMD Global heeft operationele winstgevendheid voor 2021 aangekondigd en een deel hiervan komt neer op een focus op de onderkant van de markt.

Na een ambitieuze moonshot te hebben gemaakt met de Nokia 9 PureView in 2019 , ligt de focus sindsdien op instap- en mid-range apparaten en het heeft duidelijk impact.

Dat leidt tot de Nokia C21 Plus als de nieuwe held van betaalbare telefoons voor Nokia. Het kost slechts £ 99,99 of € 119 en je krijgt een 6,5-inch scherm, een 13-megapixelcamera en wordt aangedreven door UNISOC-hardware.

Er is een lager geplaatst model - de Nokia C21 - dat even groot is, maar de batterijcapaciteit en de camerafunctionaliteit vermindert.

Nog lager is de Nokia C2 2nd Edition, die je slechts £ 74,99 of € 79 kost. Dit model heeft een 5,7-inch display en een 5 megapixel camera aan de achterzijde. Maar het heeft wel een verwijderbare batterij van 2400 mAh.

Deze telefoons zijn allemaal 4G-apparaten en hoewel er vraag is naar deze betaalbare Android-telefoons, zijn er enkele aspecten die vragen oproepen.

Ten eerste zijn dit Android Go -apparaten, de lichtgewicht versie van Android die is ontworpen om op deze betaalbare apparaten te draaien. Maar Android Go is nog steeds op versie 11 en we weten niet wanneer Google het gaat updaten om nieuwe functies toe te voegen die met Android 12 zijn geleverd.

Ten tweede biedt HMD Global slechts 2 jaar beveiligingsupdates op deze apparaten. Dat is een beetje een verrassing, aangezien Nokia de mantra van "love it, trust it, keep it" op zijn telefoons heeft gepusht. Het is moeilijk om het te "houden" als het na 2 jaar verouderd is.

Misschien weerspiegelt dat de verwachte levensduur van deze apparaten, of misschien is het aan het betaalbare einde van de markt de ontwikkelingstijd niet waard om telefoons voor langere tijd te ondersteunen.

Geschreven door Chris Hall.