Nokia G21 nu beschikbaar, 6.5-inch, 90Hz voor slechts £ 150

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global heeft een betaalbare opvolger aangekondigd van de populaire Nokia G20.

De Nokia G21 heeft een 6,5-inch HD+ 90Hz-scherm, een achteruitrijcamera met drie lenzen, 4 GB RAM en 64 GB opslag aan boord.

Het kan worden uitgebreid met nog eens 512 GB via microSD, maar het grootste kenmerk is misschien wel de levensduur van de batterij. Het merk beweert dat het tot drie dagen meegaat op een enkele lading.

Dat komt omdat het een 5,050 mAh-batterij heeft en een Super Battery Saver-modus bevat die u kunt activeren. Het geeft je nog steeds toegang tot de belangrijkste functies, maar sluit al het andere uit om extra sap te krijgen.

Het ondersteunt ook snel opladen van 18 W.

De camera aan de achterzijde wordt aangestuurd door een hoofdsensor van 50 megapixels, plus 2-megapixel macro- en 2-megapixel dieptecamera's. De camera aan de voorkant is gecentreerd in een druppelvormige inkeping aan de bovenkant van het scherm.

De Nokia G21 is nu verkrijgbaar in het VK en kost £ 150.

Ook aangekondigd is de Nokia G11 voor mensen met een nog krapper budget. Het kost £ 120 en wordt geleverd met 3 GB RAM en 32 GB opslagruimte wanneer het in maart wordt uitgebracht.

"De twee apparaten belichamen de duurzaamheid en de lange levensduur van de batterij waar Nokia-telefoons al die jaren geleden beroemd om werden. Dit in combinatie met het beste van Android-software en meer beveiligingsupdates dan de concurrentie binnen deze prijscategorie, bevestigt onze visie voor 2022 en daarbuiten”, zegt Florian Seiche, CEO van HMD Global.

Geschreven door Rik Henderson.