Nokia breidt aanbod voor de VS uit met vijf nieuwe betaalbare handsets

(Pocket-lint) - Nokia's terugkeer naar smartphones heeft niet helemaal het pad gevolgd dat velen hadden verwacht, met succes gevonden aan het betaalbare einde van de markt in plaats van in het vlaggenschip.

Met dat in gedachten heeft Nokia vijf nieuwe modellen voor de Amerikaanse markt aangekondigd, die allemaal minder dan $ 250 kosten. Vier van deze modellen zijn Android-apparaten, met als vijfde de Nokia 2760 Flip, een featurephone met Kai OS.

De nieuwe Android-apparaten zijn als volgt:

Nokia C100, 4G, $ 99

Nokia C200, 4G, $ 119

Nokia G100, 4G, $ 149

Nokia G400, 5G, $ 239

Deze modellen zullen verschijnen van onder meer Tracfone, DISH Wireless, Consumer Cellular, T-Mobile en Metro by T-Mobile en zullen allemaal verschijnen in de eerste helft van 2022.

De Nokia G400 is een Snapdragon 480 5G-telefoon en biedt een 6,5-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, een fris ontwerp en een drievoudige camera aan de achterkant.

De Nokia G100 is Snapdragon 615, 4G, heeft een 5000mAh-batterij en verpakt de vingerafdrukscanner in de aan / uit-knop. Het heeft ook een 6,5-inch scherm.

De Nokia C200 is een 6,1-inch toestel, maakt gebruik van de MediaTek Helio A22 en heeft een 4000mAh-accu.

De Nokia C100 is een 5,45-inch telefoon, met de Helio A22 en een 3000mAh-accu. Het heeft alleen een 8 megapixel camera.

"In de afgelopen zes maanden hebben we marktaandeel veroverd van enkele van de meest diepgewortelde bedrijven in de branche, terwijl we premiumfuncties steeds betaalbaarder hebben gemaakt. De groei van onze nieuwe relaties met Consumer Cellular en DISH Wireless naast onze voortdurende relatie met T -Mobile en Tracfone zijn nog maar het begin van wat komen gaat", zegt Cristian Capelli, vice-president Noord-Amerika van HMD Global.