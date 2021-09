Nokia G50 gelanceerd: Sub £ 200 5G-telefoon met een grote batterij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global heeft de nieuwste in zijn assortiment betaalbare Android-smartphones in de G-serie onthuld, met 5G en een 5000mAh-batterij in een telefoon die iets minder dan £ 200 kost.

Het heet de Nokia G50 en is ontworpen om op meer dan één manier toekomstbestendig te zijn. Een deel van die toekomstbestendigheid zijn de 5G-mogelijkheden van de telefoon, de andere zit in het Android One-programma.

Beide gecombineerd betekent dat je toegang krijgt tot de hogere netwerksnelheden wanneer je in een 5G-gebied bent, terwijl Android One ervoor zorgt dat je gedurende twee jaar regelmatig beveiligings- en software-updates krijgt.

In tegenstelling tot de vlaggenschiptelefoons van het hoogste niveau, is de G50 meer een praktisch apparaat voor elke dag voor mensen met een beperkt budget. Dat betekent dat je handige functies krijgt zoals een 3,5 mm koptelefoonpoort, een bloat-free versie van Android en een batterij die twee dagen meegaat als hij volledig is opgeladen.

Andere specificaties zijn onder meer een groot 6,82-inch LCD-scherm aan de voorkant met een kleine V-vormige inkeping aan de bovenkant, plus een fysieke vingerafdrukscanner die is ingebouwd in de aan / uit-knop aan de rechterkant.

De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 480-processor, die wordt geleverd naast 4 GB of 6 GB RAM en 64 GB of 128 GB opslag. Je kunt dat ook uitbreiden als je wilt, met behulp van de microSD-kaartlade.

Het beschikt over een drievoudig camerasysteem aan de achterkant, gehuisvest in een klassiek Nokia-achtig cirkelvormig uitsteeksel met een 48-megapixel primaire, 8-megapixel ultrabrede en 2-megapixel dieptesensor.

De Nokia G50 wordt vandaag in het VK gelanceerd in twee kleuren: Ocean Blue en Midnight Sun, en kost £ 199 voor de variant van 4 GB/64 GB.