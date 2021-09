Nokia G50-specificaties onthuld in TENAA-lijst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nokia G50 is, net als veel andere handsets voordat ze op de huidige smartphonemarkt worden uitgebracht, niet bepaald het best bewaarde geheim ter wereld. Het officiële Nokia Instagram-kanaal in Frankrijk moest onlangs immers haastig een bericht over de telefoon verwijderen nadat het zich realiseerde dat deze nog niet echt was aangekondigd.

Nu hebben de specificaties van de telefoon ook een beetje van hun mysterie verloren, nadat de TENAA-certificering van de telefoon was bevestigd, met een aantal interne specificaties voor de hele wereld om te zien. Het kan tegenwoordig niet eenvoudig zijn om telefoons te lanceren!

De details omvatten een 6,82-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 720 × 1640 en de optie van 2, 4, 6 of 8 gigabyte RAM, een behoorlijk bereik. Interne opslaghoeveelheden zijn eveneens variabel, gaande van 64GB tot 128GB, 256GB en 512GB.

De afmetingen en het gewicht van de G50 zijn inbegrepen bij 173,83×77,68×8,85 mm en 220 gram. De eigenlijke processor wordt niet openlijk genoemd, maar werkt op 2 GHz, terwijl de camera-array iets gedetailleerder is. Het bevat een 48MP-shooter, naast alle andere opties die Nokia waardig acht.

Een 4850mAh-batterij rondt de lijst met specificaties af, dus het enige dat echt overblijft, is om te zien hoe en wanneer Nokia de G50 officieel onthult, en welke prijs ze eraan verbinden wanneer ze dat doen - we houden een oogje in het zeil.