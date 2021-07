Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokias nieuwste toevoeging aan zijn retro Original-lijn is de Nokia 6310. Oorspronkelijk gelanceerd in 2001, 20 jaar later hebben we een moderne bewerking van deze klassieker.

Ja, het heeft niet helemaal de bekendheid van de Nokia 3310 of 8110 , maar sommigen herinneren zich misschien de rondingen van deze telefoon van vroeger.

De herwerking volgt de typische benadering die we in het verleden van Nokia Original hebben gezien, met een groter 2,8-inch scherm dan iemand ooit zou hebben gehad in 2001, die klassieke directionele controller op een reeks knoppen, die boven het T9-toetsenbord zit.

Het is een telefoon met twee simkaarten die een FM-radio en een mp3-speler biedt, zodat u een microSD-kaart (tot 32 GB) kunt plaatsen en uw muziek bij u kunt dragen, met een 3,5 mm koptelefoonaansluiting aan boord.

Om eerlijk te zijn, we betwijfelen of iemand dat gaat doen. In plaats daarvan zullen ze waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de Nokia 6310 als een goedkope telefoon om mee te bellen en af en toe een sms te sturen, misschien als een back-uptelefoon, of - zoals Nokia in het verleden heeft gesuggereerd - als een detox-telefoon, zodat je sociale media kunt verlaten en alle stress van moderne verbonden levensstijlen, maar weet dat je verbonden kunt blijven.

De Nokia 6310 zou een stand-bytijd van 21 dagen hebben, dus je kunt hem meenemen op je volgende weekwandeling, wetende dat je contact kunt houden, maar niet constant wordt afgeleid door de nieuwste apps.

Er is een 0,3-megapixelcamera aan de achterkant, als je een foto met een lage resolutie wilt maken, maar voor een telefoon die £ 49,99 of € 40 kost, wat zou je anders verwachten?

