Nokia XR20: hard als spijkers en hard voor je broekzak

(Pocket-lint) - Nokia heeft aangekondigd wat het zijn meest duurzame telefoon ooit noemt: de Nokia XR20.

De gedachte achter deze sterkere telefoon gaat niet over het geven van een telefoon die klaar is om misbruikt te worden, het gaat om een lange levensduur. Om de noodzaak te verminderen om je telefoon te vervangen omdat je hem kapot hebt gemaakt, tilt Nokia de bescherming naar een hoger niveau.

Dat betekent dat de XR20 voldoet aan MIL-STD 810H voor valbescherming, IP68 water- en stofbescherming en Gorilla Glass Victus om het scherm veilig te houden.

Er zijn beschermingen in het apparaat ontworpen, zoals rond de camera, een gripvaste achterkant zodat het minder snel uit je hand glijdt, en hoeken die een beetje meer beschermend zijn. In wezen zegt Nokia dat je er geen hoesje voor nodig hebt, maar het is ontworpen om er iets normaler uit te zien dan sommige van de "stoere" telefoons die we in het verleden hebben gezien.

Om dit alles te ondersteunen, is er een garantie van 1 jaar voor schermvervanging en een garantie van 3 jaar op de rest van de telefoon.

Dit is echter geen vlaggenschip-telefoon: normaal zou je een aantal van die beschermingen op vlaggenschipmodellen verwachten, maar de XR20 is echt een sterkere versie van de bestaande X20-telefoon van Nokia.

Dat ziet een 6,67-inch, 2400 x 1080 pixel, 20: 9-scherm met een camera met perforatie, en de Qualcomm Snapdragon 480 5G die dingen aandrijft, met een aantal configuraties, 4/64 GB of 6/128 GB – met ondersteuning voor microSD voor uitbreiding.

Er is een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon en een programmeerbare knop aan de bovenkant, wat betekent dat je kunt beslissen wat hij start. Er is ook een Google Assistent- knop.

Er zijn stereoluidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, terwijl alles wordt aangedreven door een 4630mAh-batterij. Er is 18 W bedraad en 15 W Qi draadloos opladen.

In lijn met de wens dat deze telefoon duurzaamheid biedt, belooft Nokia 3 jaar Android OS-updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

De camera ziet een 48 megapixel hoofdcamera en 13 megapixel ultrawide, met aan de voorkant een 8 megapixel camera.

Wat mensen waarschijnlijk zal opvallen aan deze telefoon, is de beslissing om de Snapdragon 480 te gebruiken. Dat is dicht bij een instapplatform en het zal de aantrekkingskracht van deze telefoon voor sommigen beperken – hoewel het nieuwe hardware is en eerdere hardware op dit niveau presteert. Het komt overeen met de onlangs aangekondigde Nokia X20 , dus in zekere zin is de prijsstijging voor al die bescherming misschien de moeite waard.

Maar geprijsd op £ 399 in het VK, het is dezelfde prijs of meer dan telefoons die een of twee stappen hoger zijn in termen van hardwarevermogen. Uiteindelijk, hoewel het een segment van de markt kan aanspreken dat niet om gaming of iets te intensief geeft - terwijl het veel bescherming wil - ziet het er bij de lancering wel duur uit.