Nokias volgende telefoon wordt op 27 juli gelanceerd, zou de stoere XR20-telefoon kunnen zijn

(Pocket-lint) - Nokia is begonnen met het plagen van de lancering van zijn volgende toestel en gaat naar zijn sociale mediakanalen om fans te waarschuwen.

Nokia heeft een rustiger jaar achter de rug dan normaal en lanceerde de nieuw gepositioneerde X-apparaten samen met enkele telefoons aan het betaalbare einde van de schaal. Nokia zegt niet veel over wat je kunt verwachten, behalve dat je nooit meer een hoesje nodig hebt.

Komt eraan



27.07.21 pic.twitter.com/uwQa5Ja2QP — Nokia Mobile (@NokiaMobile) 13 juli 2021

De weergegeven telefoon lijkt de Nokia X10 te zijn in de composteerbare behuizing die in de doos wordt geleverd - maar de suggestie is dat dit ofwel een robuust apparaat wordt, of dat Nokia de beschermingsniveaus op het apparaat gaat verhogen .

Fans leggen de link naar de onverwoestbare Nokia 3310-meme, maar tot nu toe is er weinig bewijs over wat dit apparaat daadwerkelijk zal zijn.

De afgelopen maanden zijn er verschillende geruchten geweest. We hebben lekken op vlaggenschipniveau gezien die helemaal teruggaan tot roddels over een vervanging voor de Nokia 9 PureView en meer recentelijk hebben we Nokia X50 en X60 voorbij zien drijven als geruchten.

Maar waar dit op wijst, is een ander gerucht - de Nokia XR20. Dit wordt beschouwd als een robuuste versie van de Nokia X20.

Er zijn enkele gelekte specificaties opgedoken en het is geen directe versie van de X20, omdat het lijkt alsof hij 48-megapixel hoofd- en 8-megapixel selfie-cameras heeft zoals de X10, maar met een 13-megapixel ultrabrede camera.

Uitgelekte specificaties suggereren verder dat het hetzelfde is als de Nokia X10 en X20 (die zeer dicht bij elkaar staan), met Snapdragon 480 5G verwacht, 6 GB RAM, 128 GB opslag en een 6,67-inch scherm. Hoe de telefoon precies sterker zal worden gemaakt, weten we niet - een IP-classificatie, een hardere schaal of materialen van hogere kwaliteit kunnen allemaal in de mix zitten.

Het is niet lang meer te gaan, maar we zullen je alle details van de lanceringsplannen van Nokia brengen zodra ze bekend zijn.

