Nokia zou dit jaar een nieuw vlaggenschip lanceren

(Pocket-lint) - Geruchten zijn de afgelopen 24 uur in een stroomversnelling gekomen en suggereren dat Nokia later dit jaar een nieuwe vlaggenschiptelefoon zal lanceren.

Aangezien het bedrijf zich sinds het opnieuw betreden van de smartphoneruimte voornamelijk op de lagere en middenklasse markt heeft gericht, zou het als een verrassing komen als de speculatie waar is.

In een sindsdien verwijderd bericht op Weibo - gezien en gerapporteerd door meerdere sites - verklaarde Nokias projectmanager in China, Zhang Yucheng, dat het bedrijf een speciaal lanceringsevenement zou organiseren rond Chinas "Singles Day" op 11 november.

Er waren geen verdere details over wat de telefoon zou kunnen zijn, behalve dat het 5G is. En de post gebruikte volgens rapporten ook nooit de term vlaggenschip.

De speculatie hier is dat, omdat er een speciaal evenement plaatsvindt, het een opmerkelijke lancering van een smartphone zou moeten zijn, en dus een vlaggenschip.

Er zijn suggesties gedaan dat het de Nokia X60 of X50 zou kunnen zijn , passend bij het nieuwe naamgevingsschema aan de bovenkant van HMDs portfolio.

Een ding dat het overwegen waard is, is echter dat deze post (die nu verdwenen is) specifiek voor de Chinese markt werd gedeeld, en het zou goed kunnen dat de lancering die plaatsvindt geen invloed heeft op de plannen van HMD buiten China.

Nokias laatste vlaggenschip-telefoon was de Nokia 9 PureView die een paar jaar geleden in 2019 werd gelanceerd, en sindsdien heeft het niet echt moeite gedaan om het op te volgen.

Maar toen het de nieuwe C-serie, G-serie en X-serie telefoons lanceerde, maakte het duidelijk dat elke serie nieuwe modellen zou krijgen en dat het vereenvoudigde naamgevingsschema het gemakkelijk zou maken om de telefoons in hun categorieën te plaatsen.

Dat betekent dat als Nokia de geruchten X50 en X60 lanceert, het logisch zou zijn dat ze krachtiger zouden zijn dan de X10 en X20. En dat betekent dat ze qua prestaties meer op de vlaggenschepen van het hoogste niveau kunnen lijken.

