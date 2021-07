Nee, HarmonyOS op de Nokia X60 gebeurt waarschijnlijk niet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Van de ene op de andere dag dook een gerucht op dat suggereerde dat een van Nokias aankomende smartphones - de X60 - HarmonyOS zou kunnen lanceren, het zelfgemaakte besturingssysteem van Huawei.

Als het waar is, zou het zeker indruisen tegen de aanhoudende toon van Nokia met betrekking tot zijn toewijding aan Android.

Tijdens de recente lancering van het productassortiment in 2021 was Nokia heel duidelijk dat het volledig aan boord was met Android, tot het punt dat het zich voor 2-3 jaar verplichtte tot regelmatige beveiligings- en software-updates.

Het is dan ook geen verrassing dat Nokia snel actie heeft ondernomen om het gerucht te verdrijven. In een commentaar op de Chinese publicatie The Paper verklaarde Nokia dat "onze toewijding om de beste Android-ervaring te bieden standvastig blijft."

We hebben contact opgenomen met Nokia en het antwoord was - hoewel een beetje vaag - hetzelfde: "We weten dat onze klanten dol zijn op Nokia-telefoons met Android OS, en onze toewijding om de beste Android-ervaring te bieden blijft onwrikbaar."

En Nokia was niet het enige betrokken bedrijf dat afstand nam van deze geruchten. Huawei - in een reactie op de Chinese staatsmedia Global Times - zei dat het nieuws "vals" is.

Huawei heeft berichten in de media zeggen dat ontkend #Nokia nieuwe toestellen s haar zal gebruiken #HarmonyOS en zei dat het nieuws zijn ‘false’, het bedrijf op de hoogte van de Global Times op woensdag. pic.twitter.com/xs3dKh3kj2 — Global Times (@globaltimesnews) 30 juni 2021

HarmonyOS is het besturingssysteem van Huawei dat is ontworpen om het werken met verschillende soorten onderling verbonden producten naadloos te laten verlopen.

Het lanceerde pas onlangs zijn eerste consumentenproducten met het nieuwe besturingssysteem: de Huawei Watch 3 en de MatePad Pro-tablets .

Het is een systeem dat niet alleen is ontwikkeld om verschillende producten - zoals smartwatches, smarthome-apparaten, cameras en koptelefoons - met elkaar te laten praten, maar ook zonder veel extra beenwerk.

Een voorbeeld dat Huawei consequent gebruikt, is het hebben van een HarmonyOS-compatibele camera aan boord van een fietser die een HarmonyOS-compatibele smartwatch draagt die een route volgt en beide gegevenssets in één interface kan brengen.

In dit geval zou dat betekenen dat er video van de camerafeed is die ook de snelheid, afstand, hartslag en route van de fietsers in realtime liet zien vanaf het horloge en de smartphone.

Het is vermeldenswaard dat HarmonyOS open source is, en het kan zijn dat deze geruchten zijn begonnen omdat Nokia manieren zocht om zijn bestaande apparaten beter compatibel te maken met dat systeem als geheel. In plaats van dat Nokia HarmonyOS volledig draait, zoals de telefoons van Huawei zouden doen.

Dat is echter slechts speculatie van onze kant. Geen van beide bedrijven heeft tot nu toe enige indicatie gegeven dat dit het geval is. We hebben contact opgenomen met Huawei voor commentaar en zullen updaten als we een reactie krijgen.

Geschreven door Cam Bunton.