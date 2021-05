Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In februari 2021 schreven we dat de langzame update van Nokia voor zijn vlaggenschip Nokia 8.3-toestel een teken was dat de zaken niet voldeden aan de belofte van Android One .

Bij elk Nokia-lanceringsevenement werden de woorden "puur, veilig en altijd up-to-date" uitgerold, maar de realiteit is enigszins anders.

De update van Nokia naar Android 11 is traag verlopen en het bedrijf heeft zojuist een herziene tijdlijn voor die updates bijgewerkt. Oorspronkelijk uitgegeven in oktober 2020, kent de nieuwe tijdschaal enkele verschuivende doelen.

Het meest interessante aan de nieuwe cijfers is dat de meer geavanceerde telefoons - Nokia 7.2, Nokia 7.2 en Nokia 9 PureView de apparaten zijn die terug worden geduwd naar Q3 (op dat moment zullen ze bijna verouderd zijn), terwijl HMD Global zich lijkt te concentreren op een deel van de meer betaalbare kant van het spectrum.

Dat is wat herschikking, waarbij sommige apparaten vooruitgaan, zoals de Nokia 1- en 2-apparaten op instapniveau. Dat is misschien welkom voor die eigenaren, maar geeft weinig voldoening voor degenen die zich in de middenklasse van Nokia kochten.

Het is echter moeilijk om de uitrol van Android 11 in een positief daglicht te zien. De meeste andere Android-merken liepen ver voorop, waaronder bedrijven als Samsung die in voorgaande jaren op een vrij ongedwongen manier van de ene Android-versie wandelden.

Nokia nam eerder de titel voor de snelste om zijn hele portfolio bij te werken - en voor Android 11 lijkt het gewoon de weg kwijt te zijn.

Waar Nokia precies vertrekt, is moeilijk te zien, maar we krijgen het gevoel dat het zich focust op zijn betaalbare toestellen om die volumeklanten tevreden te houden, terwijl de mid-range toestellen misschien minder belangrijk zijn voor het bedrijf om vooruit te komen.

Wat de reden ook is, Nokia lijkt moeite te hebben gehad om het momentum vast te houden in 2020 en 2021 en we hopen dat het zijn weg terug kan vinden naar vorm.

Geschreven door Chris Hall.