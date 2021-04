Nokia X50 zou een Nokia 8.3 5G-opvolger kunnen zijn met een 108MP-camera

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global zou zich kunnen voorbereiden op de lancering van een vlaggenschiptelefoon als opvolger van de Nokia 8.3 5G .

Aangezien Nokia zijn naam veranderde in 2021, wordt er gespeculeerd dat het de Nokia X50 zou kunnen heten, maar tot nu toe is er weinig bewijs dat dit de naam is die het bij de lancering zal hebben.

Volgens Nokia Power User die ons de details brengt, zou het tijdschema voor deze lancering gericht zijn op de tweede helft van het jaar voor een lancering. Dit is een gebruikelijke tijd voor Nokia om apparaten te lanceren, vaak telefoons uit te rollen op het Mobile World Congress , maar later in het jaar een ander apparaat te hebben.

Verderop in de specificaties en de bron suggereert dat het nieuwe vlaggenschip van Nokia zou kunnen worden gelanceerd op de Qualcomm Snapdragon 775 of SM7350. Dit roept een aantal vragen op, omdat Qualcomm Snapdragon 775 niet heeft aangekondigd, maar eerder in 2021 de Snapdragon 780G .

Hoewel Qualcomm in het verleden tussenproducten heeft gelanceerd, zou het een beetje vreemd lijken als Nokia geen reeds aangekondigde hardware zou gebruiken die de prestaties van Snapdragon 765G verbeterde.

Beweging op het scherm zou 6,5 inch zijn met een Quad HD-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Er wordt gezegd dat het een 6000 mAh-batterij is. Hoewel de grote batterij populair zou blijken te zijn, weten we niet zeker van de Quad HD-resolutie - het lijkt een beetje afwijkend, vooral voor goedkopere apparaten.

Voor de cameras wordt gezegd dat er een hoofdcamera van 108 megapixels zal zijn, onderdeel van een array met vijf cameras, maar we vermoeden dat de andere ultrabreed, diepte, macro en telefoto zullen zijn, in plaats van het systeem waarop Nokia probeerde te implementeren. de Nokia 9 PureView .

Waar dit Nokia precies zou verlaten, weten we niet zeker: de camera klinkt overdreven - als er echt vijf lenzen worden nagestreefd - waarbij de meeste kwaliteitstelefoons de diepte- en macro-sensoren de laatste tijd negeren. Zelfs de overstap naar 108 megapixels zou vragen oproepen, want als dit waar is, klinkt het alsof Nokia op zoek is naar specificaties in plaats van kwaliteit.

Toch is er heel weinig bewijs dat dit allemaal authentiek is, maar we zullen de komende maanden naar de lekken kijken om te zien of er nog iets anders aan het licht komt.

Geschreven door Chris Hall.