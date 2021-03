Nokia X20 passeert FCC, suggereert grote ronde camerabehuizing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global gaat op 8 april nieuwe telefoons lanceren. We verwachten een paar nieuwe mid-range toestellen, waarvan er één waarschijnlijk de Nokia X20 zal zijn.

Er zijn niet veel details over de X20, maar hij is onlangs door de FCC gegaan, waar de details zijn ingediend voor certificering. Dat is een teken dat het binnenkort gaat lanceren.

Hoewel er geen fotos van het apparaat zijn, is er een eenvoudige schematische schets die aangeeft dat het een grote ronde camerabehuizing aan de achterkant zal hebben, vergelijkbaar met wat we eerder hebben gezien.

Terugkijkend op de tijd dat Nokia Windows Phones maakte, was het grote ronde paneel wat de Nokia Lumia 1020 PureView onderscheidde van zijn concurrenten. Het kan het ook visueel anders maken dan de aankomende X10, die een kleinere ronde camerabehuizing heeft .

Nokia X20 5G bezoekt FCC voorafgaand aan de lancering. Bevat een ronde cameramodule. #Nokia # NokiaX20 pic.twitter.com/GeDIEeUIPc - Mukul Sharma (@stufflistings) 24 maart 2021

Het is vermeldenswaard dat de basisschets die oorspronkelijk door @stufflistings op Twitter werd gedeeld, niet veel details bevat, dus we zijn er niet helemaal zeker van dat we die iconische PureView-look terug zullen zien.

Zowel de X20 als de X10 zullen naar verwachting worden gelanceerd met 5G-ondersteuning, waarbij de X10 wordt aangedreven door de Snapdragon 480-processor en de X20 mogelijk met de Snapdragon 690.

Nu zoveel concurrenten zoals Realme en Redmi al betaalbare 5G-telefoons lanceren, zou Nokia zijn evenement in 2021 kunnen gebruiken om bij te praten en vergelijkbare concurrerende apparaten tegen lage prijzen aan te bieden.

Of ze competitief genoeg zullen zijn om de prestaties van die apparaten uit te dagen, valt echter nog te bezien.

Geschreven door Cam Bunton.