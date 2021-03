Details van de Nokia X20 5G en Nokia X10 5G lekken voorafgaand aan de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia heeft een paar dagen geleden de datum voor een nieuw evenement vastgesteld en nu zijn er belangrijke details gelekt over de nieuwe toestellen die op 8 april bij ons zouden moeten zijn.

Naast de nieuwe G10-gametelefoon met een koelsysteem van grafeen , verwachten we ook een X10 bekend onder de codenaam Scarlet Witch (eng) en de X20, bekend als Quick Silver.

Een of beide kunnen de Qualcomm Snapdragon 480 hebben, aangezien we al een tijdje wisten dat Nokia een handset met dat platform zou gaan produceren - de laatste handset is eerder gelekt via een Geekbench-lijst . Dit is een 5G-platform, dus dit zijn duidelijk Nokias meer betaalbare 5G-apparaten.

Volgens Nokia Power User (NPU) zal de X20 worden geleverd met 6GB RAM en 128GB opslagruimte en zal hij verkrijgbaar zijn in de kleuren blauw en zand (geel? Of bruin?). X10 zal verkrijgbaar zijn in wit en groen (afgebeeld).

We zullen zeker ook meer details krijgen over andere aankomende telefoons tijdens het evenement van 8 april, dat het vervangende evenement lijkt te zijn voor Nokias gebruikelijke reeks apparaatlanceringen op het Mobile World Congress (MWC) .

De uitnodiging voor het evenement geeft niet veel weg. Er is de hashtag #LoveTrustKeep plus de foto van een man die weemoedig in de bomen kijkt - vermoedelijk is dit ontworpen om de groene handset aan te duiden, maar we zullen zien.

Geschreven door Dan Grabham.