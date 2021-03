Het vlaggenschip van de Nokia G10 met een koelsysteem van grafeen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is al geruime tijd geleden dat Nokia een vlaggenschip lanceerde - de 9 PureView - maar het gerucht gaat dat er binnenkort een G10-gamingapparaat zal verschijnen.

En volgens Nokia Anew, de Twitter-fancommunity, wordt aangenomen dat de G10 een koelsysteem van grafeen zal hebben - wat nog een reden is waarom hij wordt gekanteld als een gametelefoon.

Alle geruchteninformatie is in korte tijd binnengekomen. Op 8 maart was het eerste lek, wat suggereert dat de G10 een 6,5-inch QHD + -scherm zou hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz .

Echter, in tegenstelling tot de Asus ROG Phone 5 of Lenovo Legion Duel , wordt niet gedacht dat de Nokia G10 een topprocessor heeft - het gerucht gaat dat een nog aan te kondigen Qualcomm Snapdragon 775 hoogstwaarschijnlijk is, dus een stapje terug van het Snapdragon 800-platform .

Dat wordt naar verluidt ondersteund door een mega-ruime 5.000 mAh-batterij om die game-ervaringen te laten tikken. En, natuurlijk, om dingen koel te houden, is het grafeenkoelsysteem om verder te helpen met een lange levensduur per lading.

De camera-opstelling, voortbouwend op het vorige PureView-systeem, wordt getipt als een penta-opstelling met een 108-megapixel hoofdsensor die de lading leidt. Wat de andere vier cameras in deze opstelling zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Hier is de hoop dat Nokia sterk kan presteren aan de bovenkant, aangezien het bedrijf al een tijdje ernstig afwezig is op de high-end markt. We zullen ongetwijfeld zien hoe de Nokia G10 in de vergelijking past in de nabije toekomst.

Geschreven door Mike Lowe.