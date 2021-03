HMD Global stelt de datum vast voor de lancering van een nieuwe Nokia-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global heeft een save the date afgegeven voor 8 april 2021, wanneer we de lancering van nieuwe Nokia-telefoons verwachten .

HMD Global heeft de licentie voor Nokia-apparaten en heeft de afgelopen jaren een aantal telefoons op de markt gebracht. Normaal gesproken wordt Mobile World Congress gebruikt als locatie voor dergelijke lanceringen, maar de pandemie heeft het geplande uiterlijk van Nokia-telefoons enigszins verstoord.

Er wordt zeer weinig informatie over de save the date weggegeven. Er is de hashtag #LoveTrustKeep en een afbeelding van een man die weemoedig in de bomen kijkt.

Er is niet veel dat we uit een van beide dingen kunnen achterhalen. Het dennenbos en het buitenscène spelen in op het Scandinavische erfgoed van Nokia, maar we weten echt niet waar hij naar kijkt.

Misschien is hij verdwaald, dus kijkt hij door de bomen naar het daglicht, in de hoop op een teken in welke richting hij - en daarmee Nokia - zal gaan. Misschien heeft hij de roep van de MockingJay gehoord in een scenario van het type Hunger Games; misschien heeft hij zijn 3310 20 jaar geleden verloren en is hij er nog steeds naar op zoek.

Of het kan zijn dat hij iets weet over de geruchten Nokia G10 . Er wordt gedacht dat Nokia zich voorbereidt om een gametelefoon uit het middensegment te lanceren.

Naar verluidt gebaseerd op onaangekondigde Qualcomm-hardware, zou het een evolutie kunnen zijn van de Nokia 8.3 5G , die de hoek verlegt als een meer betaalbare gaming-telefoon.

Of hij zou op zoek kunnen zijn naar een aantal betaalbare 5G-apparaten waarover Nokia de ronde doet - misschien zelfs een nieuw vlaggenschip ter vervanging van de Nokia 9 PureView.

Waar hij ook naar op zoek is, we weten zeker dat we alle details zullen ontdekken op 8 april, wanneer HMD Global het evenement organiseert om ons de laatste ontwikkelingen van Nokia-telefoons te vertellen.

Uiteraard brengen we je alle details zodra we ze hebben.

Geschreven door Chris Hall.