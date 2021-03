Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn meer details gelekt over de geruchten Nokia G10-gametelefoon.

De Nokia G10 werd voor het eerst onthuld op 8 maart en is naar verluidt de eerste speciale gaming-handset van het merk sinds enige tijd. Er werd toen gezegd dat het waarschijnlijk zal worden geleverd met een 6,4 / 6,5-inch scherm en een octa-core processor.

Nu hebben we gehoord dat het scherm een verversingssnelheid van 120 Hz zou kunnen hebben - belangrijk voor gaming-telefoons - en dat de processor in kwestie heel goed de Qualcomm Snapdragon 775 zou kunnen zijn.

Zoals vermeld door MySmartPrice , is deze CPU nog niet officieel aangekondigd door Qualcomm, maar er wordt gezegd dat hij gebaseerd is op de 765G, een huidige processor die is gebouwd met het oog op gameplay.

Een penta-camera-opstelling wordt getipt voor de achterkant, maar met een 108-megapixel hoofdcamera, in plaats van de 48-megapixel-snapper die eerder werd geruchten.

Het display, dat in dit nieuwste lek wordt vermeld als 6,5-inch, zal QHD + zijn en Nokias eigen PureDisplay V4-technologie bevatten. Het heeft de eerder genoemde 120Hz.

Een batterij van 5000 mAh zou de handset van stroom voorzien.

Er is nog geen woord over wanneer de telefoon wordt gelanceerd, behalve voor de tweede helft van 2021, noch een prijs. Men denkt echter dat het de natuurlijke opvolger is van de Nokia 8.3 5G .

Geschreven door Rik Henderson.