Het gerucht ging dat Nokia een gaming-telefoon zou lanceren, de Nokia G10

(Pocket-lint) - Volgens de laatste geruchten bereidt Nokia zich misschien voor op de lancering van een toestel dat als gaming-telefoon wordt gebruikt.

Nokia - of HMD Global - is de laatste tijd nogal stil geweest. Nadat al zijn eieren in de Nokia 8.3 5G zijn gestopt en de James Bond- mand is gesponsord, lijkt het alsof de zaken een beetje zijn afgedwaald.

De vertraging voor Bond - en de bijbehorende promotiemogelijkheden - lijken voorbij te zijn gegaan, nu Nokia slechts een paar mid-range updates heeft uitgebracht.

Geruchten over een telefoon gericht op gamen komen misschien als een verrassing, al heeft Nokia een behoorlijke geschiedenis met gamen, als je kijkt naar toestellen als de N-Gage .

Dat is echter niet precies wat we verwachten. De geruchten zijn nogal licht over de details. Afkomstig van NokiaPowerUser wordt gesuggereerd dat de telefoon het modelnummer TA-1334 gebruikt, dat in 2021 in certificeringsrapporten is verschenen, maar er zijn weinig details onthuld.

Nu wordt beweerd dat de mysterieuze telefoon de naam Nokia G10 zal hebben. Een 6,4-inch beeldscherm wordt genoemd, samen met een octo-core CPU en 48 megapixel cameras.

Dat geeft ons niet veel te doen, aangezien een octo-core apparaat op elke positie in de portfolio van apparaten kan zitten.

Nokias voorkeur ging de afgelopen jaren uit naar het lanceren van betaalbare toestellen. Het probeert marktaandeel te vergroten en we kunnen niet zien dat het bedrijf probeert om het op te nemen tegen de Legion Phone Dual of ROG Phone 5 , dus we vermoeden dat het een mid-range apparaat zal zijn om gaming-aantrekkingskracht toe te voegen. Het enige apparaat dat we onlangs lek hebben gezien, is de Nokia 6.4 en het kan zijn dat dit een herpositionering van dat apparaat is om een beetje meer pit aan de line-up toe te voegen en het gevoel van onvermijdelijke incrementaliteit weg te nemen.

Of het specifieke kenmerken zal hebben om de game-ervaring te verbeteren, is nog niet bekend - maar het zou kunnen gaan om functies zoals dubbele luidsprekers, 120 Hz en een game-booster-model, samen met native screen capture-opties.

Nu Nokia de laatste tijd zo stil is geweest, zullen we moeten afwachten wat er gaat komen - maar eerdere certificering voor TA-1334 suggereert dat een lancering op handen is. De keuze om het niet de TA-1337 te noemen, lijkt gewoon een gemiste kans.

Geschreven door Chris Hall.