Nokia 1.4 biedt aantrekkelijke kleuren en een tweedaagse batterij voor slechts £ 89

(Pocket-lint) - Nokia heeft zijn nieuwste creatie gelanceerd: de zeer budgetvriendelijke Nokia 1.4. Het is vanaf vandaag verkrijgbaar voor slechts £ 89 in het VK (€ 99 in Europa).

De Nokia 1.4 biedt vrijwel alles wat je van een betaalbare Nokia mag verwachten. Dat wil zeggen, het draait een uitgeklede versie van Googles vanille Android-ervaring.

Dit specifieke apparaat draait bij de lancering Android 10 (Go-editie), wat betekent dat er aan de softwarekant weinig tot geen storing is van Nokia / HMD Global.

De voorkant van de telefoon speelt de thuisbasis van het 6,51-inch LCD HD + (720p) -scherm met een kleine dauwdruppel of V-vormige inkeping voor de camera aan de voorzijde.

Draai het om en je vindt een dubbel camerasysteem aan de achterkant dat bestaat uit een primaire 8-megapixelcamera en een secundaire 2-megapixel-macrolens om je te helpen focussen op items die van dichtbij zijn.

De camera aan de voorkant is een selfiecamera van 5 megapixels. Dat zijn vrijwel standaardfuncties in de beste budgettelefoons .

Binnenin vind je de energiezuinige Qualcomm Snapdragon 215-processor naast 1 GB, 2 GB of 3 GB RAM, afhankelijk van of je voor 16 GB, 32 GB of 64 GB aan opslag gaat.

Dat is niet een enorme hoeveelheid opslagruimte om mee te spelen, maar je krijgt wel de mogelijkheid om het uit te breiden via een micro SD-kaart tot 128 GB extra.

Om u de hele dag door te laten gaan, is er een batterij van 4000 mAh die tot 8,5 uur video afspelen / schermtijd biedt. Dat betekent dat het voor de gematigde gebruiker niet onredelijk zou zijn om twee dagen tussen twee oplaadbeurten te verwachten. Misschien zelfs meer.

Al met al klinkt het als een fatsoenlijke telefoon voor het geld, met de basisprincipes die je nodig hebt in een aantrekkelijk pakket dat niet te veel kost. Het is verkrijgbaar in een prachtig Fjordblauw, Duskpaars of zwart.

Geschreven door Cam Bunton.