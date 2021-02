Bevestiging van Android 11 op de Nokia 8.3 laat zien dat Android One zijn belofte niet waarmaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global bevestigde dat Android 11 op 2 februari 2021 werd uitgerold naar de Nokia 8.3 , ongeveer 5 maanden nadat Android 11 zijn oorspronkelijke release in september 2020 zag.

"Counterpoint Research heeft ons erkend voor het leveren van de snelste implementaties voor de afgelopen twee opeenvolgende Android OS-upgrades, ongeacht de prijs op portfolioniveau, en we zullen onze toewijding aan zelfs onze meest betaalbare Android 11-ready handsets voortzetten", zegt Juho Sarvikas, chief product officer en VP van Noord-Amerika.

Contrapuntonderzoek heeft die dingen misschien gezegd , en HMD Global heeft eerder aangetoond dat het snel kan gaan om apparaten bij te werken, maar voor Android 11 gaan de dingen nogal langzamer.

Terwijl ik dit schrijf met een Nokia 8.3 5G in de ene hand en de Samsung Galaxy S20 FE in de andere, lijkt het er niet op dat deze Nokia-telefoons de belofte waarmaken die Android One wilde waarmaken.

De 8.3 5G is de eerste Nokia-telefoon die Android 11 krijgt - en zoals Sarvikas ook zegt: "De Nokia 8.3 5G heeft de sluisdeuren geopend voor onze Android 11-upgradetrip, met binnenkort nog veel meer van onze smartphones."

Maar Nokia loopt achter op dat van Samsung - bekend om zijn trage updates - die vanaf 2020 al een aantal toestellen heeft geüpdatet, waaronder die Galaxy S20 FE, ruim een maand geleden.

Android One is ontworpen als een manier om telefoonfabrikanten in staat te stellen een pure Android-ervaring te bieden buiten de Nexus en daaropvolgende Pixel-programmas van door Google ontwikkelde hardware. Nokias mantra - zo vaak herhaald bij productlanceringen - is "puur, veilig en altijd up-to-date".

Hoewel dat waar was in de afgelopen paar Android-versies, lijkt dat te zijn weggevallen voor Android 11. Voor HMD Global is het een ongemakkelijke tijd voor die slip wanneer andere Android-telefoonfabrikanten het tempo van updates hebben opgevoerd. Je hoeft alleen maar naar onze Android 11-updatelijst te kijken en je zult zien hoeveel fabrikanten hun game hebben verbeterd: OnePlus, Oppo, Samsung, Sony.

Dit is de lijst waar Nokia ooit aan het hoofd stond.

We denken nog steeds dat Android One waarde heeft - het is een geweldig alternatief voor Pixel-apparaten - vooral voor degenen die iets betaalbaars willen waar Nokia een aantal echt aantrekkelijke apparaten heeft. Maar nu Pixels goedkoper worden en de update in september 2020 hebben ontvangen, wordt het venster waarin Nokia opereert misschien kleiner.

Voor degenen die de "altijd up-to-date" kant van Nokias slogan hebben gekocht, is het moeilijk om niet een beetje teleurgesteld te zijn. Als Samsung zijn sterk gewijzigde versie van Android tijdig kan aanpassen en bijwerken, kan HMD Global zijn onbelemmerde versie zeker sneller bijwerken. Veel zal afhangen van de snelheid die vanaf hier vooruit gaat. Er is nog tijd voor Nokia om zijn portfolio bij te werken en dit sneller te doen dan zijn rivalen, ook al kent het een trage start.

Geschreven door Chris Hall.