Het Nokia 6.4-lek zou de toekomstige middenklasse van Nokia kunnen laten zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een lek van een betrouwbare bron toont gedetailleerde afbeeldingen van een aanstaande Nokia-handset, die we normaal gesproken rond februari verwachten te lanceren en waarschijnlijk rond april 2021 beschikbaar zullen zijn.

Het lek komt van Steve Hemmerstoffer, @OnLeaks, een betrouwbare bron met een goede staat van dienst als het gaat om het onthullen van toekomstige apparaten. Hemmerstoffer geeft echter toe dat hij niet weet of het toestel zal lanceren als de Nokia 6.3 of 6.4.

Nokias meest recente lancering was de Nokia 5.4 in december 2020 , daarvoor was de Nokia 2.4 en 3.4 in september 2020 - dus we kunnen niet zien dat het zinvol zou zijn om in dit stadium een .3-update te hebben.

De Nokia 6 is een goed apparaat van HMD Global geweest, dat over het algemeen op het puntje van kracht en prestaties zit - capabel genoeg als middenklasse zonder dat de prijs te hoog wordt. Het vreemde aan deze uitgelekte beelden is dat ze suggereren dat de Nokia 6.4 een waterdruppel zal hebben, ondanks dat de Nokia 5.4 een geperforeerde camera aan de voorkant heeft.

Het ponsgat wordt over het algemeen gezien als een meer wenselijke functie dan de waterdruppel - inderdaad, de 3.4 heeft ook een ponsgat, dus het lijkt een vreemde zet.

Er wordt gezegd dat het scherm 6,45 inch is, met nog steeds een gezonde rand aan de onderkant van de telefoon.

De achterkant is iets meer premium, met die kenmerkende ronde camera die we onlangs op een aantal telefoons van Nokia hebben gezien. Maar wat u niet kunt zien, is een vingerafdrukscanner. Dat komt omdat het naar de aan / uit-knop is verplaatst, net als op de Nokia 8.3.

Het ziet er allemaal uit als een interessant pakket, maar enkele essentiële details ontbreken. We hebben geen idee wat deze telefoon aandrijft. We hebben eerder gehoord dat de Nokia 6.3 (zoals hij toen was) van plan was te lanceren op de Snapdragon 675; we hebben ook gezien dat Juho Sarvikas, de chief product officer van HMD Global, de lancering viert van de Snapdragon 690 , die 5G-vaardigheden zou toevoegen.

Hoewel we niet alle details hebben, ziet de toekomstige Nokia 6.4 eruit als een aantrekkelijk toestel.

Geschreven door Chris Hall.