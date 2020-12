De mid-range update van Nokia 5.4 verbetert het ontwerp voor een aantrekkelijker uiterlijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia heeft zijn mid-range toestel een boost gegeven door over te stappen naar het 5.4-model, door een aantal hardware- en ontwerpwijzigingen door te voeren, wat resulteert in een aantrekkelijker pakket.

Vanuit een ontwerpoogpunt verschuift de Nokia 5.4 naar een camera aan de voorkant voor een modernere look over de druppel van de vorige iteratie , terwijl de achterkant van de telefoon verschuift van effen kleuren om een subtiel patroon te bieden voor een meer verfijnde af hebben.

De telefoon zelf neemt dezelfde positie in als het vorige model, maar het scherm wordt iets kleiner op 6,39 inch. Dat zorgt voor een telefoon die iets korter is, maar over het algemeen redelijk vergelijkbaar is met de vorige versie.

Intern zit het op het Qualcomm Snapdragon 662-platform en hoewel dit klinkt als een stap terug van de 665 van de vorige, is het eigenlijk een beetje krachtiger. Er zijn versies van 4 en 6 GB, gecombineerd met 64 GB opslag, met ondersteuning voor microSD.

De batterij weegt 4000 mAh, waarbij Nokia belooft dat deze telefoon 2 dagen meegaat na een oplaadbeurt.

Dat is allemaal standaard middenklasse tarief, terwijl dat scherm een LCD is en wordt geleverd met een HD + resolutie - 1560 x 720 pixels. Dat is niet de hoogste resolutie die er is, en rivalen zoals de Moto G8 Plus geven je een hogere resolutie in een vergelijkbaar pakket, wat het overwegen waard is.

Er zit een 48 megapixel hoofdcamera aan de achterkant, met een 5 megapixel ultrabreed camera en 2 megapixel macro. De cinematografische functies van Nokia vloeien over in dit ontwerp, met de belofte van video-opname met 60 fps 1080p.

Wat misschien een beetje niet synchroon loopt, is dat de Nokia 5.4 wordt gelanceerd op Android 10. Ondanks dat Nokia Android One gebruikt , lijkt het erop dat deze nieuwe telefoon niet zal worden gelanceerd met de nieuwste versie van de software van Google, maar dat er een update gepland staat. enige tijd in het eerste kwartaal van 2021.

Er komt een gespreide release voor het nieuwe apparaat, dat eind december en in 2021 wordt uitgerold, tegen een prijs van £ 159,99 in het VK.

Geschreven door Chris Hall.