De volledige specificaties van Nokia 5.4 lekten voorafgaand aan de lancering

(Pocket-lint) - Nokias vervolg op de Nokia 5.3 staat op het punt te worden gelanceerd - als we geruchten mogen geloven - en dat betekent dat lekken beginnen op te lopen in afwachting van de lancering.

De Nokia 5.4 is al verschenen in online winkels in Australië , en nu zijn meer details onthuld dankzij een enorme spec-dump.

Een rapport van MySmartPrice.com bevat alle belangrijke specificaties die we kunnen verwachten.

Beginnend aan de voorkant van het apparaat, wordt beweerd dat we een 6,39-inch LCD-paneel met HD + resolutie zullen zien. Dat betekent 720 x 1520, vergelijkbaar met zijn voorganger, maar diagonaal iets kleiner.

Het wordt aangedreven door de Snapdragon 662-processor van Qualcomm, maar heeft ook 4 GB RAM en 128 GB opslag en draait op Android 10-software (niet op Android 11).

Een 4000 mAh-batterij zorgt ervoor dat de capaciteit hetzelfde blijft als die van de 5.3, en een microSD-kaartsleuf en koptelefoonpoort zorgen ervoor dat je nog steeds de opslag kunt uitbreiden en een bedrade koptelefoon kunt gebruiken.

Wat betreft cameras, het heeft het nu typische quadcamerasysteem aan de achterkant met een 48-megapixel hoofdcamera, een 5-megapixel ultrabrede en twee lage resolutie 2-megapixel macro- en dieptesensoren.

Het heeft een fysieke vingerafdruksensor - zoals je zou verwachten - en er wordt beweerd dat het in twee kleurvarianten wordt gelanceerd: blauw en paars.

Het originele rapport vermeldt enige onzekerheid over de stijl van de notch in de telefoon. Als het de 2020-trend volgt, zal het een uitgesneden selfie-camera hebben, maar het zou een vergelijkbare inkeping in dauwdruppelstijl kunnen hebben als de Nokia 5.3.

Gezien de eerdere lekken in de winkel, zal deze telefoon waarschijnlijk zeer binnenkort worden gelanceerd, dus het zou niet lang moeten duren voordat we alle officiële details te weten komen.

Geschreven door Cam Bunton.