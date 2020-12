Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia Mobile zou volgens Nokiapoweruser binnenkort een nieuwe middenklasse smartphone kunnen lanceren, de Nokia 5.4 , die een solide staat van dienst heeft.

De Nokia 5.4 zal naar verwachting een geperforeerd 6,5-inch display, 4 GB RAM, 64 GB of 128 GB opslagruimte en een snellere processor hebben in vergelijking met zijn voorganger 5.3 , die werd geleverd met een Qualcomm Snapdragon 665 SoC. Houd er rekening mee dat Samsung ook de middenklasse Nokia 2.4 en Nokia 3.4 aanbiedt .

De nieuwe Nokia 5.4-smartphone is ook al verschenen op websites van Australische retailers, waaronder Acquire en Aus Shop IT . Aus Shop IT beweerde zelfs dat de Nokia 5.4 zal beginnen bij AUD 349 (ongeveer $ 258), hoewel Acquire beweerde dat de telefoon zou moeten beginnen bij AUD 371 (ongeveer $ 274).

Beide retailers zijn het erover eens dat de Nokia 5.4 beschikbaar zal zijn in blauwe en paarse kleuren. Gezien deze gedetailleerde lekken zou de telefoon binnenkort kunnen arriveren.

Maar laten we niet vergeten dat al deze informatie afkomstig is van een onbevestigd rapport en lekken van winkeliers, dus het is alleen gebaseerd op geruchten en speculatie op dit punt. Het mobiele bedrijf heeft zelf nog niets officieel aangekondigd, dus houd daar rekening mee terwijl je wacht op een officieel bericht over een releasedatum.

We houden u op de hoogte als we meer te weten komen over de Nokia 5.4, inclusief wanneer en of deze wordt gelanceerd en de wereldwijde beschikbaarheid natuurlijk.

Geschreven door Maggie Tillman.