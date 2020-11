Nokia 8 V 5G UW is een Nokia 8.3 voor Verizon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia heeft zijn tweede 5G-telefoon aangekondigd, beschikbaar op de mmWave 5G-service van Verizon. De pakkende naam de Nokia 8 V 5G UW is een versie van de Nokia 8.3 voor het netwerk van Verizon, dus het is niet echt een nieuw apparaat, maar een variatie.

De nieuwe Nokia 8V 5G UW zit op de Qualcomm Snapdragon 765G-hardware, dus dit apparaat past in het middenbereik, met een quad-camera aan de achterkant, met een 64-megapixel hoofdcamera, met lenzen van Zeiss.

We hebben de Nokia 8.3 eerder getest en vonden het een geweldig apparaat, met genoeg te bieden, hoewel de camera een beetje oververkocht is. De hoofdcamera en de ultrabrede camera zijn capabel genoeg, maar de macro- en dieptesensor lijken de cijfers te vormen.

De telefoon krijgt een aluminium frame met voor- en achterkant van Gorilla Glass en er zit drie mmWave-antenne in deze telefoon, ontworpen om je een perfecte ontvangst te geven voor die razendsnelle snelheden.

Er is een 6,81-inch display aan de voorkant van de telefoon, dat HDR ondersteunt en voldoende speelruimte biedt - en het ziet er vooral goed uit als je video hebt gemaakt in de 21: 9-filmmodus.

Er is een Google Assistent-knop aan de zijkant van de telefoon die anders Android One-software uitvoert, dus het is vrij vrij van toevoegingen of wijzigingen van het standaard Android-aanbod.

"We zijn vastbesloten om voor het einde van 2020 een 5G-ervaring van Nokia-telefoons te bieden op het Ultra Wideband-netwerk van Verizon. Vandaag maken we die belofte waar. De Nokia 8 V 5G UW is ons eerste betaalbare vlaggenschip-carrier-apparaat op Android. in de VS, en het is gebouwd op het ultramoderne 5G Ultra Wideband-netwerk van Verizon. We zijn vier jaar bezig met onze reis naar Nokia-telefoons als HMD Global en dit is een mijlpaal die we ons allemaal zullen herinneren ", aldus Juho Sarvikas, chief product officer en vice president North America, HMD Global.

Het zal vanaf 12 november verkrijgbaar zijn via Verizon.com en in de winkels voor $ 699.

Geschreven door Chris Hall.