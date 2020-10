Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een uitgelekt intern HMD Global- document, gezien door Nokiamob , heeft de plannen van HMD Global onthuld, waaronder een Nokia 10-handset.

HMD Global zou een opvolger voorbereiden van het vlaggenschip Nokia 9 PureView , mogelijk de Nokia 9.3 PureView genoemd .

Er is echter een gelekt intern document opgedoken met naar verluidt belangrijke details die erop wijzen dat de telefoon een andere merknaam draagt. In het bijzonder bevat het document een sectie die personeel verbiedt commentaar te geven op geruchten over een "Nokia 10". Het document maakt niet duidelijk of de naam Nokia 10 de 9 PureView zal vervangen of dat het een heel ander toestel is, maar meldt dat de telefoon een vlaggenschip is.

Dit alles roept natuurlijk de vraag op: wat gebeurt er met het merk Nokia PurView en zal de opvolger van Nokia 9 PureView eigenlijk Nokia 10 heten in plaats van Nokia 9.3? Het document biedt helaas geen verdere informatie over de Nokia 10.



HMD Global hoopt binnen de komende vijf jaar een top-drie smartphone-OEM te worden, dus richt het zich op India, China, Rusland, Indonesië, het VK, Duitsland, Zuid-Afrika en de VS, en er wordt verwacht dat het de Nokia 6.3 zal aankondigen, Nokia 7.3 5G en de Nokia 10 (of 9.3 PureView) eind 2020.

Geschreven door Maggie Tillman.