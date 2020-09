Nokia verwachtte in november 9.3 PureView te onthullen tijdens een evenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl sommigen verwachtten dat HMD Global de Nokia 9.3 PureView zou aankondigen tijdens zijn evenement vorige week, concentreerde het zich eigenlijk op de Nokia 8.3 5G - de eerder aangekondigde telefoon uit de volgende Bond-film - plus een paar handsets op instapniveau. Dat bracht sommigen ertoe te geloven dat de ongrijpbare 9.3 misschien toch niet in 2020 verschijnt.

Een nieuw lek suggereert nu echter dat het in november zou kunnen worden gelanceerd, naast de Nokia 7.3 5G en Nokia 6.3.

Nokiapoweruser beweert dat HMD Global die maand een "groot lanceringsevenement" plant. De bronnen stellen dat de 9.3 en 7.3 5G beide zullen worden aangekondigd tijdens de, vermoedelijk, online presentatie. En hoewel ze de 6.3 niet noemden, voorspelt de site ook dat die ook zal worden onthuld.

Er zijn zoveel geruchten en lekken rond de drie dat het logisch is dat HMD ze in handen van mensen wil krijgen zolang er nog belangstelling is.

Vooral de speculatie op de Nokia 9.3 PureView doet sinds medio 2019 de ronde - in het verleden werd het zelfs de Nokia 9.2 genoemd.

Het gerucht gaat dat het komt met een Qualcomm Snapdragon 865-processor, 120Hz-scherm en een 64- of 108-megapixelcamera.

We zullen updaten wanneer we meer over het evenement horen, en hopelijk hosten het hier op Pocket-lint zodat je ervan kunt genieten.

Geschreven door Rik Henderson.