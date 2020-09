Nokia 7.3 laat een andere verwachte 5G-telefoon uit Finland lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten over de Nokia 7.3 rommelen al een tijdje, en er wordt al lang gezegd dat deze telefoon in 2020 op de markt komt. Nieuwe renders hebben wat meer vlees op die schetsmatige botten gelegd.

De lekken zijn afkomstig van een betrouwbare bron - Steve Hemmerstoffer die op sociale kanalen de naam OnLeaks draagt - hoewel hij in dit geval een partnerschap aangaat met een website waarmee we minder bekend zijn. Het werk van Hemmerstoffer is echter vaak behoorlijk betrouwbaar, dus we zijn geneigd te geloven dat dit een nauwkeurige kijk is op het toekomstige apparaat.

Verwacht wordt dat de Nokia 7.3 het ontwerp zal voortzetten dat we zagen op de Nokia 7.2 en recenter op de Nokia 8.3 , met een verhoogde, ronde camerabobbel aan de achterkant van de telefoon.

In dit geval zit er een vingerafdrukscanner aan de achterkant van een zogenaamd 6,5-inch apparaat. De afmetingen zijn 165,8 x 76,3 x 8,2 mm, en het ziet er zeker uit zoals je zou verwachten van deze telefoon.

Dat ziet een gat in het scherm voor de camera aan de voorkant en een denkerrand aan de onderkant van het scherm met de naam Nokia. Dat is dezelfde lay-out als we zagen op de Nokia 8.3. Het lijkt erop dat er wat kromming is richting de randen van de achterklep. De camera zou een hoofdsensor van 48 megapixels hebben, terwijl de camera aan de voorkant 24 megapixels zou zijn.

Er is weinig anders dat kan worden onderscheiden van de afbeeldingen zelf, maar er zijn enkele andere details die aansluiten bij toekomstige apparaten.

De grootste daarvan is dat Juho Sarvikas, hoofd van het product bij HMD Global, enorm enthousiast was over de aankondiging van de Qualcomm Snapdragon 690 , en onlangs bevestigde dat er in de toekomst Nokia-apparaten op dit platform zouden komen en de Nokia 7.3 lijkt een voor de hand liggende passen.

Eén ding blijft echter twijfelachtig: Nokia heeft zojuist de Nokia 2.4 en 3.4 aangekondigd - wat te zeggen dat het de aanstaande telefoon niet ook als de Nokia 7.4 zal aankondigen in plaats van de .3-naam langer aan te slepen?

Geschreven door Chris Hall.