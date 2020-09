Nokia werkt Androids op instapniveau bij met Nokia 2.4 en Nokia 3.4

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia is vooruitgegaan naar zijn .4-updates met een paar nieuwe telefoons op het instapniveau van zijn assortiment, met de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4.

De twee nieuwe toestellen zijn ontworpen om toegang te geven tot de smartphones van Nokia , zonder dat klanten te veel betalen.

De Nokia 2.4 is de goedkoopste van het paar met € 119, voornamelijk dankzij de MediaTek Helio P22-chip die hem aandrijft. Er zijn versies met 2 en 3 GB RAM en 32/64 GB opslag met ondersteuning voor microSD, dus dit is echt het instapniveau voor Android.

Het heeft echter een groot scherm van 6,5 inch met een beeldverhouding van 20: 9, maar biedt alleen een resolutie van 720p.

Aan de achterkant zit een 13 megapixel camera met een dieptesensor, terwijl een 5 megapixel camera in de uitsparing aan de voorkant van de telefoon zit.

Er is een 4500 mAh-batterij en we vermoeden dat deze ruim 2 dagen meegaat, gezien de beperkte specificaties van deze telefoon.

De Nokia 3.4 is iets spannender, maar het is nog steeds aan het betaalbare einde van het spectrum en komt uit op € 159. Het wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 460 met 3/4 GB RAM en 32 of 64 GB opslag met microSD.

Het scherm is 6,39 inch en krijgt een gat voor de camera aan de voorkant, wat een geweldige functie is op dit lage telefoonniveau. Het scherm is wederom beperkt tot 720p en heeft een beeldverhouding van 19,5: 9. Er is een 4000 mAh-batterij.

Er is wederom een 13 megapixel camera aan de achterzijde en een dieptesensor, maar er is ook een 5 megapixel ultrabrede camera op dit model. De camera aan de voorkant is 8 megapixel.

Beide telefoons worden gelanceerd op Android 10, maar Nokia biedt een belofte van twee versies op zijn apparaten, dus het krijgt Android 11 en Android 12, samen met 3 jaar beveiligingsupdates.

De nieuwe modellen zullen overal verkrijgbaar zijn in een reeks aantrekkelijke kleuren die zijn ontworpen om het Scandinavische erfgoed van Nokia te weerspiegelen.

Geschreven door Chris Hall.