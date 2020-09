Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global, het moedermerk van Nokia-telefoons, organiseert op dinsdag 22 september 2020 een virtueel evenement.

Er wordt verwacht dat er ten minste één nieuwe telefoon wordt aangekondigd - mogelijk drie. Nu we zojuist de Nokia 8.3 5G hebben uitgebracht , de telefoon die in de toekomstige James Bond-film No Time To Die zal verschijnen, verwachten we een praatje met een spionage-thema, voordat nieuwe apparaten worden onthuld. We verwachten al lang de Nokia 9.3 PureView , hoewel daar de laatste tijd weinig over is gesproken, in plaats daarvan zijn de geruchtenmolens gevuld met gepraat over apparaten op instapniveau.

Hier zijn de details over hoe u het evenement kunt bekijken, wanneer het begint, en wat meer over wat u kunt verwachten.

Het lanceringsevenement begint op dinsdag 22 september 2020 om 16:00 uur BST. Dit zijn de tijden voor uw regio:

Amerikaanse westkust: 8 uur PDT

8 uur PDT Amerikaanse oostkust: 11 uur EDT

11 uur EDT VK: 16.00 uur BST

16.00 uur BST Centraal-Europa: 17.00 uur CEST

17.00 uur CEST India: 20.30 uur IST

20.30 uur IST China: 23.00 uur CST

23.00 uur CST Australië: 01:00 uur AEST (23 september)

Je kunt het volgen op het Nokia Mobile YouTube-kanaal en we hebben de video bovenaan deze pagina ingesloten.

Zoals we hierboven vermeldden, zijn er de afgelopen tijd veel geruchten geweest over verschillende telefoons, met de verwachting dat ze allemaal voor het einde van 2020 zullen verschijnen . Het is daarom logisch dat HMD Global ze allemaal aankondigt tijdens haar virtuele evenement. De Nokia 9.3 PureView zal het vlaggenschip zijn, dat naar verluidt wordt geleverd met een innovatieve opstelling met vijf cameras aan de achterkant. We hebben ook gehoord over de Nokia 7.3 5G - niet in de laatste plaats omdat hij op een bureau werd gespot tijdens een vaste tour door No Time to Die. En naar verluidt draait de Nokia 6.3 op een Qualcomm Snapdragon 675-processor.

Er zijn de afgelopen weken echter maar weinig lekken rond deze toestellen geweest, terwijl er wel sprake was van de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4. Nokia plaagde ook de lancering, maar deelt wat eruit ziet als blauwdrukken van de apparaten - en we weten niet zeker of we vlaggenschipapparaten van die afbeeldingen bekijken.

Alles zal binnenkort worden onthuld.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.