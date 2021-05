Netflix test de Play Something-knop op mobiel, Android eerst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix zou de Play Something-knop op mobiel testen, waarbij Android- gebruikers de functie als eerste zouden krijgen.

De functie Play Something werd in april 2021 op tv gelanceerd. Het is in wezen een shuffle-functie die ervoor zorgt dat het algoritme van Netflix iets uitkiest om naar te kijken op basis van wat je eerder hebt bekeken en leuk vond.

In feite neemt het het "wat zullen we kijken" -dilemma weg, door een nieuwe serie of film aan te bieden die je misschien leuk vindt, of af en toe iets dat je begon te kijken maar nog niet klaar was. Als het je niet bevalt wat de knop Play Something selecteert, kun je de dobbelstenen opnieuw gooien en wordt er iets anders voorgesteld.

De uitrol van de functie naar mobiel zou wereldwijd beginnen met Android-telefoons en volgens Engadget , als je deel uitmaakt van de test, zie je de knop verschijnen in de Netflix-app. Het zal beschikbaar zijn op de profielen van zowel volwassenen als kinderen.

We hebben onze apparaten bekeken bij Pocket-lint, maar we hebben de knop nog niet. Het is de moeite waard om ervoor te zorgen dat uw Netflix-app up-to-date is op uw Android-apparaat, maar zoals u nooit weet, bent u misschien een van de uitverkorenen.

Alles wat het gemakkelijker maakt om iets te kiezen uit de enorme catalogus met shows en films om naar te kijken, is in onze ogen een bonus. Als je de knop nog niet hebt en je hebt een beetje hulp nodig, kun je onze beste Netflix-showfunctie lezen, die je een overzicht geeft van de favoriete shows van Pocket-lint op de streamingdienst.

Geschreven door Britta O'Boyle.