Lenovo ThinkPhone by Motorola brengt zakelijk gemak in een vlaggenschip telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Zoals het uitlekken voorafgaand aan de officiële lancering al voorspelde, heeft Lenovo op de CES een nieuwe smartphone gelanceerd, waarbij het historische merk 'Think' 30 jaar na de oorspronkelijke ThinkPad wordt ingezet. Het resultaat: de ThinkPhone van Motorola.

In grote lijnen is de ThinkPhone een vrij standaard vlaggenschip telefoon met software en ontwerp verbeteringen gemaakt om het beste uit zakelijke situaties en werkplekken te halen.

Lenovo beschrijft hem als de 'beste metgezel van een ThinkPad' en heeft een koolstofvezelachtig ontwerp dat sterk doet denken aan de ThinkPad X1 Carbon, en hij is ook gebouwd om lang mee te gaan.

De telefoon heeft niet alleen een IP68-classificatie tegen water en stof, maar is ook MIL-STD 810H-gecertificeerd, dus je weet dat hij het overleeft, of je hem nu op de grond of in het water laat vallen.

De duurzaamheid is te danken aan de aramidevezel die is gebruikt voor de constructie van het achterpaneel, in combinatie met een aluminium frame en een Gorilla Glass Victus voorkant.

Het beschikt ook over een aanpasbare Red Key (dat is de rode knop aan de zijkant), die u kunt gebruiken om snel in zakelijke apps te komen die u de hele tijd gebruikt of verbinding te maken met uw pc om toegang te krijgen tot sommige van de cross-device functionaliteiten.

Deze functies omvatten Instant Connect, waarmee u snel een pc in de buurt kunt ontdekken en er verbinding mee kunt maken, of het gecombineerde klembord en meldingen, waarmee u gemakkelijk kunt kopiëren en plakken tussen apparaten of meldingen van uw telefoon op uw laptopscherm kunt bekijken.

Je kunt ook een bestandsdrop-functie gebruiken om bestanden rechtstreeks van de ThinkPhone naar je pc te slepen, of je telefoon als webcam gebruiken tijdens videogesprekken op apps zoals Teams.

In feite is de telefoon direct uit de doos voorgeladen met Microsoft 365, Outlook en Teams en de rode knop kan worden gebruikt om direct verbinding te maken en de Walkie Talkie-functie in Teams te gebruiken om direct te reageren op collega's die op afstand werken.

Wat de basisspecificaties betreft, heb je alles wat je nodig hebt. De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1-processor, heeft 8GB of 12GB RAM en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte.

Je krijgt HDR10+ en ondersteuning voor Amazon en YouTube HDR van het 6,6-inch AMOLED-scherm aan de voorkant, evenals tot 144Hz verversingsfrequenties en een resolutie van 1080 x 2400.

Er is een 5000mAh-batterij, 68W bedraad TurboPower opladen, 15W draadloosopladen en dubbele luidsprekers, plus een dubbel camerasysteem bestaande uit een 50-megapixel hoofdcamera en 13-megapixel ultrawide.

De telefoon gaat ergens in de komende maanden in de verkoop in een aantal regio's over de hele wereld. Hij zal verkrijgbaar zijn in de VS, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Australië en enkele Aziatische landen.

Geschreven door Cam Bunton.