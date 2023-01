Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Weinig laptopmerken zijn zo onmiddellijk herkenbaar als de ThinkPad-notebooks van Lenovo. Ook al worden ze meestal in bedrijven uitgerold als werk-/bedrijfsmachines en niet door individuele consumenten gekozen, het is een merk dat vele andere heeft overleefd.

Nu staat Motorola, dat eigendom is van Lenov, op het punt een telefoon te lanceren die ermee samenwerkt. Hij heet de ThinkPhone en zijn styling en ontwerp zijn duidelijk bedoeld om naadloos aan te sluiten bij het uiterlijk van de moderne ThinkPad machines.

Motorola heeft nog niet alles laten zien, maar we krijgen genoeg van een glimp om te zien dat - naast dat ThinkPad-achtige koolstofvezeleffect op de achterkant - er een rode knop op de zijkant zit, die de TrackPoint weerspiegelt die al jaren op ThinkPad-machines zit.

Waarvoor die rode knop precies dient, weten we niet. Eerdere lekken tonen de volumeknop en aan/uit-knop aan de andere kant als normaal, dus we weten dat het niet voor een van die functies is.

Het zou een speciale sneltoets kunnen zijn, vergelijkbaar met wat we in het verleden van BlackBerry hebben gezien, die wordt gebruikt om specifieke functies binnen de gebruikersinterface te starten.

Wat de specificaties betreft, wordt beweerd dat we 2022 vlaggenschipvermogen in de telefoon zullen zien. Dat betekent het Snapdragon 8+ Gen 1 platform, niet de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1. Verder is er niet veel bekend over de mysterieuze Moto.

Motorola's ThinkPhone zal lanceren naast een aantal andere Lenovo-apparaten op CES 2023, dus blijf op de hoogte en we brengen je alle rest van de details wanneer ze worden aangekondigd.

Geschreven door Cam Bunton.