Volgende generatie Motorola Defy ondersteunt satellietcommunicatie dankzij Bullitt Satellite Connect

(Pocket-lint) - De volgende versie van de Motorola Defy robuuste smartphone zal satellietcommunicatie bieden - niet alleen voor noodgevallen, maar om de eigenaar verbonden te houden wanneer hij zich buiten de normale carrier netwerken bevindt.

De connectiviteit komt er dankzij de Britse Bullitt Group, die de robuuste apparaten onder het Motorola-merk ontwikkelt.

Bullitt's oplossing voor satellietconnectiviteit is ontworpen om de kloof te dichten die een groot aantal smartphone-gebruikers ervaren - vooral degenen die buiten de stadsgrenzen zwerven.

Bullitt Satellite Connect biedt een berichtensysteem dat tekstberichten via satelliet zal aanbieden, nadat eerst is geprobeerd verbinding te maken via gewone Wi-Fi- of cellulaire netwerken - alvorens over te stappen op NTN's (niet-terrestrische netwerken).

De connectiviteit wordt geleverd door Immarsat en andere satellietnetwerken, en werkt op abonnementsbasis, vanaf slechts 4,99 dollar per maand. Iedereen zal deze berichten kunnen ontvangen als een standaard SMS, of via de Bullitt Satellite Messenger app op Android of iPhone.

Wat het toestel zelf betreft, heeft Bullitt zich tot MediaTek gewend om de hardware te leveren, maar volledige details over de nieuwe Motorola Defy zijn nog niet bekendgemaakt.

Net als bij andere satellietcommunicatieoplossingen is een goed zicht op de lucht nodig om het systeem te laten werken, maar omdat een groot deel van de VS buiten het bereik van aardse connectiviteit ligt, zal een goed zicht op de lucht in veel situaties geen probleem zijn.

De dienst biedt niet alleen berichtgeving, maar ook locatiebepaling en het soort SOS-hulp dat we elders al hebben gezien, met name van Apple.

Wat de rest van het toestel betreft, lijkt het erop dat we nog even moeten wachten op de volledige onthulling.

