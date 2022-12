Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Motorola X40 is officieel geland, en het beschikt over een aantal indrukwekkende specificaties, op een nog indrukwekkender prijspunt.

De nieuwe telefoon is uitgerust met Qualcomm's nieuwste en beste Snapdragon 8 Gen 2, en we weten uit onze iQOO 11 review dat het een serieuze performer is.

Dat wordt ondersteund door 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslagruimte. De omgerekende Chinese prijzen variëren van ongeveer 490 tot 615 dollar, een serieus koopje voor dergelijke vlezige specificaties.

Voeg daarbij het feit dat de Moto X40 een razendsnel 6,7 inch OLED-scherm met 165 Hz heeft, en je hebt een echt aantrekkelijke optie voor mobiele gamers met een budget.

Het scherm is slechts Full HD+, maar dat betekent hogere framerates in games, en is nog steeds meer dan scherp genoeg voor de meeste gebruikers.

De X40 heeft een 4.600 mAh batterij en ondersteunt 125W opladen - dat is genoeg voor 50 procent opladen in slechts 7 minuten.

Bovendien ondersteunt de telefoon draadloos opladen, wat een echte zeldzaamheid is in deze prijsklasse. Dat duurt echter veel langer met slechts 15 W.

Qua camera's krijg je een 50MP primaire, 50MP ultrawide en een 12MP 2x telefoto/portret lens.

Niet de gekste specs, vergeleken met telefoons zoals de Edge 30 Ultra, maar nog steeds een stap boven de meeste van de concurrentie.

De Motorola X40 is vanaf 22 december 2022 verkrijgbaar in China, de wereldwijde lancering wordt verwacht in de eerste helft van 2023.

Geschreven door Luke Baker.