De Geekbench-scores van de Moto X40 zijn uitgelekt vóór de onthulling ervan

(Pocket-lint) - De Motorola Moto X40 wordt naar verwachting volgende week aangekondigd, maar zijn Snapdragon 8 Gen 2 en 12GB RAM zijn al eerder gebenchmarkt.

Nu Motorola naar verwachting op 15 december details over de Moto X40 zal delen, hoeven we niet lang meer te wachten voordat alles officieel is. Maar het lijkt erop dat de telefoon ergens door iemand aan de tand wordt gevoeld, nu het toestel opduikt in een Geekbench benchmarkresultaat online.

De Moto X40 scoort 1471 in de single-core test en 4683 in de multi-core test. Het resultaat bevestigt dat het toestel de nieuwste en beste chip van Qualcomm gebruikt, gekoppeld aan 12GB RAM. Het toestel draait ook op Android 13.

Motorola heeft al bevestigd dat de Moto X40 waterdicht zal zijn en een IP68-classificatie zal dragen, terwijl die 12GB RAM-geheugen naar verwachting LPDDR5X-geheugenchips zal gebruiken. Verder wordt verwacht dat een 50-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel teleschieter en een 50-megapixel ultrawide camera de belangrijkste specificaties zullen afronden.

Lenovo executive Chen Jin beweerde eerder dat het apparaat zal de SUV van telefoons, wat suggereert dat het zal worden robuust, maar ook in staat - we zullen moeten wachten slechts een kwestie van dagen om uit te vinden of dat alles komt tot bloei.

