Motorola's Edge 30 Fusion wordt in de VS gelanceerd in de beste kleur tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola heeft aangekondigd dat de Edge 30 Fusion een lancering krijgt in de Verenigde Staten in wat alleen omschreven kan worden als de beste telefoonkleur ooit.

De Motorola Edge 30 Fusion was al beschikbaar in sommige delen van de wereld, maar het bedrijf zegt nu dat het een lancering krijgt in de Verenigde Staten. Van binnen is het dezelfde telefoon, maar aan de buitenkant maakt het bedrijf gebruik van een samenwerking met Pantone om hem in te smeren met Viva Magenta - de Pantone-kleur van het jaar.

Ja, dat is een ding.

Net als het model dat al wordt verkocht in Europese en Latijns-Amerikaanse landen, zal de Amerikaanse Motorola Edge 30 Fision worden geleverd met een 6,55-inch scherm dat een verversingssnelheid van 144Hz heeft. Een Snapdragon 888+ 5G-chip zal genoeg aankunnen, terwijl een 50-megapixel camerasysteem, met optische beeldstabilisatie moet zorgen voor een aantal smakelijke foto's.

Beste Black Friday 2022 telefoon deals: Samsung, Pixel, OnePlus en meer Door Chris Hall · 25 November 2022 · De Black Friday-uitverkoop biedt altijd grote kortingen bij een aantal topmerken zoals Apple en Samsung.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De telefoon zal vanaf 12 december beschikbaar zijn als een ontgrendeld toestel dat kan worden gebruikt op de netwerken van AT&T en T-Mobile. Hij zal in deze speciale kleur worden verkocht voor $799,99, maar wie het minder geweldige Neptune Blue wil, betaalt slechts $699,99.

Het kan de moeite waard zijn om de speciale kleur te kiezen - degenen die dat doen krijgen een paar MOTO BUDS 600 ANC oordopjes in de doos in hun eigen PANTONE 19-2118 Winetasting afwerking. Als paars je kleur is, heb je waarschijnlijk al besloten welke je gaat kiezen!

Geschreven door Oliver Haslam.