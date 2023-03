Motorola heeft bevestigd dat zijn Moto X40-telefoon in december op de markt zal komen en heeft ook de kat uit de zak gelaten over twee belangrijke specificaties.

Op het Chinese sociale netwerk Weibo bevestigde Lenovo executive Chen Jin dat Motorola de X40 in december zal aankondigen. Voor de context: Motorola is nu eigendom van pc-maker Lenovo, maar blijft opereren onder zijn bestaande naam.

Naast het releasevenster gaf de executive ook wat meer informatie over wat de nieuwe telefoon te bieden zal hebben. Volgens Chen Jin zal de Motorola Moto X40 een IP68-classificatie krijgen, wat betekent dat hij alle beproevingen zal kunnen doorstaan waarmee een moderne smartphone te maken krijgt. Een vertaling van de Weibo post luidt dan ook: "deze Moto X40 ondersteunt IP68 waterdichtheid. We zouden het een SUV in de mobiele telefoon willen noemen, die zich kan uitleven in de stad en bergen en rivieren kan doorwaden. In december, maak je klaar om te gaan!"

Dat klinkt zeker indrukwekkend. Andere specificaties die Chen Jin eerder bevestigde, zijn onder meer de aanwezigheid van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip en LPDDR5X RAM.

We hebben ook eerder te horen gekregen om te verwachten dat de Moto X40 een 50-megapixel hoofdcamera bevat naast een 12-megapixel telefoto-shooter. Een andere 50-megapixel camera zal ook ultra-groothoek opnames maken.

Nu de officiële onthulling van de Moto X40 volgende maand plaatsvindt, weten we dat we niet lang meer hoeven te wachten tot het toestel in levenden lijve wordt getoond. Dan zullen we ontdekken hoe SUV-achtig dit ding werkelijk is.