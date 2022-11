Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola is merkbaar het verbeteren van de hardware op haar Razr flip telefoon in de afgelopen jaren, met elke nieuwe versie neemt vrij grote stappen vooruit.

Het opvouwbare scherm is nog steeds een heck van een nieuwigheid en zorgt voor een echt unieke gebruikerservaring. Er zijn echter enkele functies die je misschien niet kent, zoals de optie voor gebarenbediening.

Je kunt apps openen, de zaklamp aanzetten en meer - zolang je maar weet waar je de instellingen kunt vinden. Hier zijn enkele stappen om te volgen.

Hoe gebarenbediening gebruiken op de Motorola Razr

Het is vrij eenvoudig om deze functies in te schakelen, zoals je hieronder zult zien.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die te koop zijn Door Chris Hall · 30 september 2022 Wat zijn de beste smartphones in 2022? We testen de nieuwste opties van Google, Apple, Samsung, Oppo en nog veel meer om erachter te komen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Open eerst de Moto-app die op de telefoon is geïnstalleerd. Vervolgens scrolt u naar beneden tot u de kaart Gebaren vindt en tikt u erop. Kies de gebaren die u wilt gebruiken en schakel ze afzonderlijk in met de knoppen.

Dat is het - volg deze stappen en je kunt je gebaren precies zo aanpassen als je wilt.

Je vindt de gebarenbediening overigens ook in de app Instellingen - onder Systeem en dan Gebaren. Als je de Moto-app niet hebt, moet je daarheen gaan.

Gebaren uitschakelen op de Motorola Razr

Natuurlijk, je zou kunnen vinden dat de gebaren niet helemaal naar wens zijn, of dat je ze om een andere reden wilt uitschakelen.

Niet verrassend, kunt u gewoon de exacte dezelfde stappen weer, behalve gewoon schakelen alle gebaren uit - dat zal ervoor zorgen dat ze niet actief zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.