Een mysterieuze Motorola-telefoon is zojuist uitgelekt, maar wat is het?

(Pocket-lint) - Fans van Motorola hebben misschien zelf een nieuwe telefoon om naar uit te kijken in 2023, met de codenaam Penang5G - en we hebben gelekte renders om naar te kijken, ook.

De onaangekondigde Motorola-telefoon lijkt te zijn vernoemd naar de staat Penang in Maleisië, hoewel we kunnen verwachten dat het een andere naam krijgt zodra het helemaal officieel wordt gemaakt. Er is heel weinig bekend over het toestel zelf, maar leaker Evan Blass zegt dat het zal worden geleverd met slechts 4GB RAM en zal worden aangeboden met interne opslagopties van 64GB en 128GB.

Dat alleen al zou suggereren dat dit een telefoon zal zijn die meer gericht is op de budgetmarkt dan te proberen te concurreren met de vele vlaggenschepen van Samsung, Google en Apple.

De leaker deelde ook een afbeelding van de telefoon, met zowel de voor- als achterkant blootgelegd. Het lijkt erop dat er slechts twee camera's aan de achterkant zitten, wat suggereert dat we niets wereldschokkends zullen zien op het gebied van fotografie - nog een knipoog naar een mogelijke gerichtheid op de budgetmarkt.

We weten nog een paar dingetjes - te beginnen met het feit dat het toestel in Noord-Amerika op alle drie de grote Amerikaanse providers en de minder bekende Cricket, Dish en Tracfone zal worden geleverd.

Blass merkt ook op dat er wordt gewerkt aan modellen met de codenamen Penang4G en Penang+, hoewel dat niet noodzakelijk betekent dat ze alle drie deel zullen uitmaken van dezelfde familie wanneer ze in de verkoop gaan.

