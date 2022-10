Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola's aankomende Moto X40 is verschenen in een online regelgevende database, waardoor we onze eerste echte glimp van wat te verwachten wanneer het wordt aangekondigd.

Die online database is de Chinese TENAA, de nationale versie van de FCC, en het is bekend dat het al eerder details van onaangekondigde producten deelt. Nu is het weer zover met de Motorola Moto X40.

Volgens die TENAA listing kunnen we verwachten dat de Moto X40 komt met een gebogen OLED display en een hole-punch camera opstelling. Volgens de geruchten is dat display een Full HD+ affaire met ondersteuning voor een 165Hz refresh rate, maar daar moeten we misschien nog even op wachten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een vingerafdrukscanner lijkt te zijn ingebouwd in de aan/uit-knop aan de rechterkant van het scherm, met de volumeknoppen ook aan diezelfde kant.

Geruchten hadden ook de nieuwe telefoon met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 binnenin, met Chen Jin, de Lenovo Group General Manager van Lenovo China Mobile, nu bevestigen zo veel via een Weibo post over het onderwerp. Ze voegden ook toe dat LPDDR5X RAM zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de chip niet zal blijven wachten op gegevens om op te kauwen.

Wat betreft wanneer de Moto X40 in de verkoop gaat, daar tasten we nog een beetje in het duister. Maar als de mobiele baas van Lenovo het over de specificaties heeft, is het onwaarschijnlijk dat het nog ver in de toekomst ligt. Volgens de geruchtenmolen staat er ook een internationale lancering op stapel, zij het misschien onder een andere naam.

Geschreven door Oliver Haslam.